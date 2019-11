Marchas en todo el país contra la violencia sobre la mujer

Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, se sumó a la movilización porteña Crédito: Ignacio Sánchez

La denuncia de femicidios y el reclamo por el aborto legal convivieron con el repudio al golpe en Bolivia y la represión en Chile

La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se tradujo ayer en movilizaciones y actos a lo largo y ancho del país, que tuvieron su vidriera central en la Plaza de Mayo, donde miles de mujeres y activistas de organizaciones feministas, sociales, culturales, gremiales y políticas expresaron su rechazo a todas las formas de violencia de género, además de repudiar el golpe de Estado en Bolivia y apoyar las protestas en Chile.

En esta ciudad, la Asamblea Feminista Autoconvocada realizó una marcha desde la embajada de Bolivia hasta Plaza de Mayo con consignas vinculadas a la "lucha continental, plurinacional y feminista contra toda forma de violencia machista y cisheteropatriarcal", además de repudiar el ajuste, la represión y los despidos.

El documento leído en la plaza también hizo énfasis en reclamar la sanción de la ley de aborto seguro, legal y gratuito, además de la aplicación en todo el país del protocolo por la interrupción legal del embarazo (ILE), denunciando al presidente Mauricio Macri por haberlo derogado por decreto, medida que generó la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

"Exigimos la aprobación en el Congreso del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con el acompañamiento y apoyo de todo nuestro movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y de la mayoría social que ya conquistamos en las calles", indicaron.

Desde la organización solicitaron que se destine un mayor presupuesto para "la prevención, sanción y erradicación de las violencias", así como para la ley Brisa, "que garantiza la reparación económica para hijes de todas las víctimas de femicidios", expresaron. También reclamaron apoyo para los "programas de prevención y asistencia a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido abuso sexual, como así también formación especializada con perspectiva de género a les funcionaries de la Justicia, Salud y Educación que reciben las denuncias".

En la embajada de Bolivia, ubicada en el microcentro porteño, miles de mujeres denunciaron que el 10 de noviembre hubo un golpe de Estado contra Evo Morales, y calificaron la maniobra de "racista, misógina, cívica, clerical y militar", según el documento consignado por la agencia de noticias Télam.

La movilización, que tuvo amplia presencia de banderas bolivianas y chilenas, continuó hasta el Obelisco porteño y luego se dirigieron al consulado de Chile, donde pidieron la realización de una "asamblea constituyente libre y soberana", además de la renuncia del presidente Sebastián Piñera.

Las marchas y las consignas se repitieron en otras ciudades del país. En La Plata, la movilización se inició con un "pollerazo" por parte de mujeres bolivianas que vestían el traje típico de "cholas", quienes denunciaron el golpe en Bolivia y respaldaron las protestas en Chile. "Ni golpe de Estado ni golpe a las mujeres", coreaban las columnas. Un grupo de mujeres marchó con parches en un ojo, para denunciar las lesiones y violaciones provocadas por las fuerzas policiales trasandinas.

El reclamo se repitió en Mendoza, bajo las banderas "ni una menos" y "vivas nos queremos", consignas que se replicaron en el centro de la ciudad de Córdoba, donde junto a los lemas "no estás sola" y "no es no", se repudió al FMI y el golpe en Bolivia, y se exigió la separación del Estado y la Iglesia.

"Por una Latinoamérica sin fascismo, racismo ni misoginia", fue uno de los lemas de la marcha en San Salvador de Jujuy, marcada por los colores de las banderas de la whipala.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 25 de noviembre en homenaje al asesinato de las hermanas Mirabal, en 1960, en la República Dominicana.