Momentos de tensión y confusión se vivieron frente a la quinta presidencial de Olivos, por el encuentro de dos numerosos grupos de personas que se manifiestan a favor y en contra del gobierno nacional.

"A trabajar, a trabajar", "Argentina" y "Andate a Cuba", gritaron desde el grupo que llegó para protestar contra el oficialismo, en el marco del banderazo nacional convocado desde las redes sociales y al que se denominó 12-0. "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va armar", respondieron desde el otro sector, y hacen sonar bombos y redoblantes. De un lado y el otro se escuchan también insultos.

Entre ambos sectores, en plena avenida Maipú, un puñado de efectivos de la Policía Federal intentaron generar un cordón de separación, sin éxito, dado que la cantidad de personas era grande. No hubo incidentes.

Algunos de los manifestantes que reclamaron contra el gobierno portaban pancartas en los que se podía leer consginas como "defendamos la República", "No a la ampliación de la Corte Suprema" y "Cárcel para CFK".

A favor del Gobierno, se identificaron unos 50 militantes con banderas del oficialista Partido del Trabajo y la Equidad, que rodeaban la puerta de acceso a la quinta.

"Vinimos por la Justicia, para frenar la manipulación de los jueces y porque no queremos la reforma judicial", dijo María Mendez, una vecina de San Fernando. "Pero también por la economía, la salud y la división de los tres poderes. Esto es un kirchnerato de Cristina Kirhner".

"Vine porque veo muchas cosas muy mal. Al principio acompañé la cuarentena pero con el gobierno la convirtió en una defensa de sus intereses propios y no del bienestar del país. Lo de Vicentín fue un avasallamiento de la propiedad privada y hay un sesgo muy autoritario", consideró Nicolás, un joven abogado de Belgrano que no quiso dar su apellido. Y opinó que después de una larga cuarentena "no sólo estamos en el podio de casos de coronavirus, sino también en el de la caída del PBI".

El banderazo, con centro en el Obelisco porteño, tuvo réplicas en las principales ciudades de todo el país.

"Por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República", escribió Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.

