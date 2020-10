La protesta opositora se expandió por todo el país, como en Rosario, donde los manifestantes se concentraron en el Monumento a la Bandera Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 18:12

El banderazo en rechazo a la gestión del gobierno de Alberto Fernández tuvo sus réplicas en diferentes ciudades del interior del país. La convocatoria tuvo más fuerza que la anterior convocatoria, hace un mes.

En Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, La Plata, Bariloche, Salta y Rosario la presencia de manifestantes fue importante siempre con consignas referidas a demandas de más institucionalidad, soluciones a la crisis económica e incluso pedidos de mejor gestión de la pandemia de coronavirus.

Córdoba

En el centro de la ciudad de Córdoba los bocinazos comenzaron alrededor de las 16 y se extendieron mientras los manifestantes iban copando la esquina del Patio Olmos, con despliegue de banderas argentinas y carteles contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con énfasis en la "defensa de la república" y en el pedido de que no se avance contra la Justicia.

La capital cordobesa comenzó hoy con 14 días de restricciones de movilidad, que no tuvieron impacto en la convocatoria; los sectores afectados (gastronomía, gimnasios y natatorios) se hicieron presentes y reclamaron contra la decisión del gobernador Juan Schiaretti.

También en el interior de Córdoba la manifestación fue importante; en Bell Ville la movilización reunió a unos 8.000 vehículos y a gente que saludaba su paso desde las veredas; también fue fuerte la marcha en Jesús María y en Río Cuarto.

Mendoza

Mendoza se sumó con fuerza a la marcha contra el Ejecutivo nacional, sobre todo luego de que el gobernador Rodolfo Suarez decidiera mantener a la provincia abierta, sin volver a la fase 1, como dispuso el presidente Alberto Fernández en un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) sobre restricciones a la circulación en el interior del país.

"Mendoza le dice No al presidente", "Gracias gobernador, no afloje", "Sin libertad no hay democracia", rezaban varios carteles que se observaron en la protesta, en rechazo a la "Kuarentena eterna" y en defensa del "equilibrio entre salud y economía". También, hubo mensajes contra los intentos oficiales para reformar el sistema judicial y contra la corrupción.

De esta manera, más de mil personas se congregaron en el microcentro provincial, en la intersección de la avenida San Martín y la tradicional Peatonal Sarmiento, en su mayoría en vehículos para evitar ser imputados por la violación al artículo 205 del Código Penal. De igual forma, gran cantidad de mendocinos decidieron bajarse de sus coches para manifestarse con banderas y pancartas contra las autoridades nacionales, principalmente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A diferencia de las manifestaciones anteriores, donde participaron menos de 500 ciudadanos, esta vez la convocatoria fue mayor, lo que demuestra también la preocupación sobre el manejo nacional de la pandemia. Sobre la movilización, el gobernador se limitó a decir que no fue convocada por el Ejecutivo local, sino que se trata de una expresión popular, impulsada desde las redes sociales.

Rosario

Como ocurre con cada "banderazo", el Monumento a la Bandera en Rosario se tiñó de celeste y blanco, luego de que a partir de las 16 comenzó a llenarse de manifestantes, con consignas tan heterogéneas como los carteles que llevaban. La mayoría de la gente llegó en sus autos desde distintos puntos de la ciudad, pero sobre todo del centro de Rosario, y con el correr de la tarde se sumaron vecinos a pie, varios de ellos sin barbijos ni protección contra el covid, en una ciudad donde el 96 por ciento de las camas críticas está ocupada.

"Un gobierno sin plan no tiene futuro", decía el mensaje de uno de los carteles más equilibrados que portaban los manifestantes. Porque la mayoría hacían alusión a la vicepresidente Cristina Fernández y al presidente Alberto Fernández con agravios. Otro tema que atrajo a muchas personas a protestar fue la inseguridad, uno de los lemas que más planteaban los manifestantes.

Tucumán

Cientos de tucumanos marcharon a pie y en vehículos, con barbijos, banderas, cacerolas y pancartas, para sumarse a una nueva protesta contra el Gobierno nacional, convocada a través de las redes sociales bajo la consigna "La hora de los patriotas". Desafiando los más de 31 grados de temperatura de la siesta tucumana, los manifestantes se congregaron minutos antes las 17 en la Plaza Urquiza, en inmediaciones de la Legislatura, y desde allí marcharon hasta la Plaza Independencia, principal paseo público de la capital provincial, donde la concentración ganó masividad. En la marcha se exteriorizaron reclamos en defensa de la independencia judicial, con críticas a la gestión de la cuarentena por parte del Gobierno nacional y en contra de la corrupción. "Basta de atropellos" "Cristina yo te condeno" y "No a la reforma judicial" son algunas de las frases que los manifestantes escribieron en sus carteles.

Tucumán Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

La masiva concentración tuvo lugar justo el día en que el gobernador Juan Manzur anunció el regreso a la fase 1 del aislamiento en San Miguel de Tucumán, a partir de mañana, debido a un aumento exponencial en la curva de contagios de coronavirus registrado en las últimas semanas. "Tuvimos la cuarentena más larga del mundo y a pesar de todo siguen aumentando los contagios y los muertos, con la economía destruida y todos encerrados", se quejó Mariela, una joven tucumana que decidió sumarse a la marcha contra el Gobierno.

Santiago del Estero

Apenas unos minutos pasados de las 16 comenzó en la capital santiagueña la caravana y banderazo en contra del gobierno nacional y con reclamos a las políticas de restricciones horarias impuestas en la provincia. Unos 50 vehículos entre autos, camionetas, motos y bicis, circularon por las calles haciendo sonar sus bocinas y agitando banderas argentinas.

Gabriela Retondo, referente provincial de NOS, partido que lidera Ricardo Gómez Centurión, participó de la caravana portando un cartel en el que remarcaba su oposición, entre otras cosas, a la interrupción voluntaria del embarazo, la Ley Micaela, la Ley de Cupo Femenino, la ley vacunación obligatoria y la reforma de los liceos militares.

La Rioja

Como en anteriores convocatorias nacionales la Plaza 25 de Mayo, la principal de la capital riojana, fue el centro de concentración de un poco más de un centenar de personas en el "Banderazo Nacional #12O", en el que también participaron algunos referentes de la oposición al gobernador peronista Ricardo Quintela.

Justamente una de las críticas fue la marcha atrás del mandatario riojano, quien hace una semana había anunciado que todos aquellos recuperados de coronavirus y que tengan su certificado de alta médica podían circular sin restricciones y no estaban obligados a respetar el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). "Lo llamaron de Buenos Aires y reculó", indicó uno de los asistentes.

Catamarca

En la capital catamarqueña también eligieron su plaza principal, 25 de Mayo, para protestar en contra de las medidas nacionales y provinciales en el marco de la pandemia por coronavirus. Un poco más de 200 catamarqueños se hicieron sentir con sus banderas y consignas criticando a Alberto Fernández y al gobernador Raúl Jalil por igual.

Si bien la marcha principal será mañana, uno de los reclamos que se coló en la movilización de esta tarde, tiene que ver con el rechazo por la decisión del gobierno provincial de traspasar a los Institutos de Estudios Superiores (IES) que pertenecen al Ministerio de Educación, hacia el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.

La provincia de Catamarca es, a la fecha, una de las que menos casos acumulados tiene y es la única del país que no registra muertes por Covid-19.

Salta

En la capital de Salta -donde continúan las restricciones de circulación- un número importante de autoconvocados llegaron al pie del monumento a Martín de Guemes. Buena parte de la movilización la integraron comerciantes y representantes de economías regionales. Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Viriginia Cornejo y Martín Grande convocaron, por las redes sociales, a participar de la marcha.

En Salta, con el Monumento a Güemes de fondo Fuente: LA NACION - Crédito: Javier Corbalán

Jujuy

Una vez más, los ciudadanos se congregaron en la Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno provincial, para protestar contra las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández. En medio de una caravana de vehículos, con bocinazos y banderas que flamearon durante la tarde, salieron a las calles con la consigna de defender la República.

El ruido se hizo sentir en el centro de la capital jujeña, a donde muchos llegaron convocados por las redes sociales, con el fin de reclamar por la libertad del pueblo. En desacuerdo con las políticas del Gobierno, como en manifestaciones anteriores, se apostaron de forma pacífica en la plaza sin incidentes ni desorden. Con las banderas en alto, los ciudadanos entonaron las estrofas del Himno Nacional.

Mientras que parte de quienes concurrieron se expresaron a través de sus vehículos con bocinazos, otros reclamaron a viva voz, por la defensa de la República. Ello tuvo una cuestión en común: la disconformidad respecto de la gestión actual y el contexto social y económico del país.

Informe de los corresponsales

Conforme a los criterios de Más información