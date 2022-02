María Eugenia Vidal criticó al Gobierno por el acuerdo con el FMI: “Es una locura que estemos a esta altura y todavía no sepamos de qué se trata”

“Es una locura que estemos a esta altura y todavía no sepamos de qué se trata” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), criticó esta mañana la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal. “Hoy, para nosotros y lamentablemente, el acuerdo es una hoja en blanco”, agregó la referente de la oposición, y aclaró que solo una vez que se sepa cuál es su contenido van a “tratar de definir la estrategia parlamentaria que permita que se apruebe”.

Vidal apuntó directamente contra el titular de la cartera económica Martín Guzmán por no dar a conocer los detalles de la propuesta que se le acercará al organismo internacional de crédito: “Faltan cinco semanas para el 22 de marzo, que es la fecha límite donde la Argentina define si entra o no en default con el Fondo. Se necesitan dos semanas para hacer un tratamiento exprés en el Congreso para aprobar el acuerdo y otras dos para que la apruebe el Fondo y todavía el ministro de Economía no vino para decirnos de qué se trata el acuerdo”.

En diálogo con radio Rivadavia, la exgobernadora bonaerense habló de un “modus operandi” del oficialismo “de llevar las cosas al límite, de ocultar información y después presionar para que las cosas se aprueben”. Y dijo que la oposición “fue clara”. “No vamos a empujar a la Argentina al default porque sabemos que es más sufrimiento para los argentinos, pero no vamos a votar nada que implique nuevos impuestos ni aumento de los existentes”, agregó.

Para Vidal, mientras que Juntos por el Cambio “responsablemente tomó un lugar”, el Gobierno de Alberto Fernández “se sigue peleando con un nivel de irresponsabilidad inentendible a esta altura”.

La problemática del narcotráfico

Vidal se refirió también a la banda de policías involucrados con una causa de narcotráfico: “No me sorprende, lamentablemente, porque todas las políticas que nosotros habíamos puesto en marcha, que tenían que ver con poner al narcotráfico como principal objetivo de persecución criminal, se detuvieron y un sector de la policía es parte del problema”.

“Encima los ministros de Seguridad de Nación y de la Provincia no hablan entre sí y se echan la culpa de manera pública. El problema no es solo el narcotráfico, sino que mientras ellos se pelean, las madres se desesperan para que sus hijos no se mueran”, agregó la diputada nacional.

La investigación que la involucra por la supuesta persecución a sindicalistas

“Estoy muy tranquila, a disposición de la Justicia como lo están todos mis funcionarios”, dijo Vidal en relación con la causa que la tiene como una de las sospechadas, junto a algunos de sus funcionarios, de armar causas contra sindicalistas y espionaje ilegal.

La exmandataria bonaerense apuntó contra el dirigente obrero de la Uocra, el “Pata” Medina. “Es un delincuente que no empezó a serlo cuando yo asumí la gobernación. Unos 14 años antes él ya había estado preso por extorsión y amenazas a un grupo de obreros. Tiene una larga carrera delictiva extorsionando y amenazando a empresarios en la zona de La Plata”, dijo. “No necesitaba que ni mi gobierno ni ninguno le armara una causa”, agregó.

Manifestó que su Gobierno acompañó a esos empresarios que tenían miedo, que durante años se habían sentido sometidos, a que hicieran las denuncias”. “Recordemos que el “Pata” estaba sentado al lado de Daniel Scioli en todas las inauguraciones”, agregó Vidal.