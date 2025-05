María Eugenia Vidal: “El Gobierno no demostró hasta ahora que quiere ir en serio contra la corrupción kirchnerista”

El rechazo del proyecto de ley de ficha limpia en el Senado y la sospecha de que el Gobierno propició este desenlace no quebró –por ahora- la relación con Pro, su principal aliado y promotor de la iniciativa. Sin embargo, el episodio permitió catalizar a viva voz las críticas de los principales dirigentes del partido amarillo, hasta ahora contenidas, sobre la falta de una política firme en la lucha contra la corrupción por parte de la Casa Rosada.

“Hasta ahora el Gobierno no demostró que quiere ir en serio contra la corrupción y la impunidad del kirchnerismo”, advirtió la diputada nacional María Eugenia Vidal en diálogo con LA NACION. Jefa de campaña de Pro en la ciudad de Buenos Aires, Vidal reprocha la ingratitud de los libertarios al enfrentar a su partido en las elecciones legislativas porteñas cuando Pro les garantizó gobernabilidad en el Congreso. “Confunden un proyecto de país con un proyecto de poder”, replica y deja en puntos suspensivos la posibilidad de un acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza en Buenos Aires y en otros distritos para las elecciones nacionales.

-¿Cree que el presidente Milei hizo caer la sanción de la ley de ficha limpia?

-Este es un gobierno que llegó diciendo que quería terminar con la casta. No hay nada más anticasta que ficha limpia. Y siento que el silencio del Gobierno sobre estos dos senadores y sobre estas sospechas sobre (Carlos) Rovira (que ordenó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut no votar el proyecto) es ensordecedor. Tanto el jefe de Gabinete como el jefe del bloque oficialista dijeron que los votos estaban, pero el Presidente dijo, cuando se cayó la ley, que los votos no estaban. El oficialismo es responsable de lo que pasó con ficha limpia. O por impericia, o por complicidad.

-Sea por impericia o por complicidad, ¿por qué motivo cree que el Gobierno dejó caer ficha limpia?

-Creo que en la vida, y en política también, es mucho más importante lo que uno hace que lo que uno dice. Y todavía más importante es hacer lo que uno dice. Y este gobierno, en dos oportunidades, no pudo garantizar el quórum en diputados para tratamiento de esta ley. Ocho diputados de su bloque faltaron al recinto con excusas ridículas. Luego el presidente presentó su proyecto, nosotros lo acompañamos, y en el Senado el oficialismo, que fue el que convocó a la sesión, no pudo garantizar los votos. Todavía no escuchamos una sola palabra del Gobierno contra los senadores (del Frente Renovador de la Concordia) que, siendo sus aliados, rechazaron su proyecto. Yo me remito más a los hechos que a las palabras. Los hechos son que ficha limpia se cayó, que la impunidad volvió a ganar, y que el Gobierno no lo puede explicar.

-¿El Gobierno quiere impunidad para algún sector?

-Hasta ahora el kirchnerismo ha tenido impunidad. Hoy Cristina festeja; festeja Milagro Sala, que tuvo condena confirmada por la Corte después de que el kirchnerismo dijera durante años que era una presa política; festeja (Amado) Boudou, festeja (Julio) De Vido. Con este rechazo en el Senado, el proyecto de ficha limpia no podrá tratarse hasta dentro de un año. Festejan los corruptos y los que garantizan la impunidad. En la Argentina no se puede ser tibio en esto. O vas contra la impunidad y contra la corrupción en serio, o no vas.

-Más allá de lo que sucedió con ficha limpia, ¿usted cree, al cabo de un año y medio de gestión, que el gobierno de Milei quiere ir en serio contra la impunidad y la corrupción?

-Creo que lo tiene que demostrar. Hasta ahora no lo ha demostrado. Hay kirchneristas que son parte del gobierno, han sido parte de sus listas, ahora se reconvierten a la Libertad de Avanza y son candidatos en la provincia de Buenos Aires o forman parte del armado. Digo, hasta ahora no lo ha demostrado. En cambio, Pro sí lo ha demostrado en la ciudad de Buenos Aires: durante nueve elecciones resistió las invasiones kirchneristas. Se le plantó y demostró que hay un lugar en la Argentina donde el kirchnerismo no va a entrar. Lo hicimos con los porteños y con buena gestión. Y con personas honestas como Silvia Lospennato, que sí peleó por ficha limpia durante ocho años incansablemente. Ella fue la única diputada que de verdad impulsó el proyecto y de verdad hizo todo lo posible para que saliera.

-Milei remarca que durante el gobierno de Mauricio Macri no se motorizó esta ley y que fue durante la gestión libertaria que por primera vez este proyecto fue al recinto. ¿No tiene un punto ahí?

-Hay dos argumentos del presidente que son falsos y realmente creo que está muy mal asesorado. Dijo que en la ciudad de Buenos Aires no se votó ficha limpia. Lo que no dijo es que en la Legislatura porteña se requieren los dos tercios de los votos (para su aprobación). Nunca en la ciudad de Buenos Aires, ni con sus aliados, el PRO tuvo dos tercios de los votos en todos los años que gobernó. Con lo cual era casi imposible que ficha limpia fuera ley. En segundo lugar, el presidente tiene un partido que lo apoya para las reformas estructurales de la Argentina, que es el Pro. Mauricio Macri, durante su gestión nacional, no tuvo un partido aliado similar que lo apoyara. En el Congreso Macri enfrentó, en minoría, a la oposición del kirchnerismo y del peronismo. No había ninguna posibilidad de que en su gobierno se votara ficha limpia. Esa es la diferencia entre Mauricio Macri y Javier Milei. Milei tuvo un Mauricio Macri que acompañó, no especuló y apoyó lo que estaba bien. Macri, cuando fue presidente, no tuvo ese tipo de apoyo.

-A partir de lo ocurrido con ficha limpia, ¿cómo cree que debería continuar la relación entre Pro y La Libertad Avanza?

-La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿queremos el cambio de verdad? Porque si de verdad queremos el cambio en la Argentina, te aseguro que el enemigo no es el Pro. El Pro es el que apoyó el cambio en este país desde el 10 de diciembre de 2023 en adelante y el que empezó el cambio en la Argentina. En 2015 Macri empezó un camino de cambio, más allá de que hayamos perdido las elecciones en el 2019. Hoy Milei lleva adelante ese cambio, y si puede sostener su programa económico es porque hubo un Pro que incondicionalmente lo acompañó en las reformas más difíciles. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer a partir de esta elección en la Ciudad es, ¿de verdad vamos a defender el cambio? Porque si es así, yo no hubiera empezado por la ciudad de Buenos Aires sino por Santiago del Estero, por Formosa, por La Rioja o por la provincia de Buenos Aires. Es ahí donde el cambio está en riesgo, no en la Ciudad de Buenos Aires donde hace cuatro años que hay superávit fiscal, donde bajamos los impuestos el año pasado, donde se hacen reformas en serio que la gente ve y que reconoce desde hace nueve elecciones.

-¿Por qué cree que Milei y su hermana decidieron enfrentar a su principal aliado en su bastión?

-Porque creo que confundieron un proyecto de país con un proyecto de poder. Porque creo que algunos que están alrededor del presidente creen que destruir al Pro es el camino para imponerse, cuando Pro ha sido el único partido que incondicionalmente defendió el cambio junto a ellos, y es el único que no va a poner en riesgo el rumbo económico y la tranquilidad económica de los argentinos. Porque hemos dicho y ahora yo insisto: sin importar lo que pase el 18 de mayo, los porteños pueden estar tranquilos que nosotros no vamos a poner en riesgo el rumbo económico con nuestro voto en el Congreso. Nunca. Porque no especulamos, porque queremos de verdad lo mejor para el país, porque no queremos 10 millones más de pobres, porque no queremos de vuelta estar al borde de la hiperinflación, porque sabemos lo que necesita la Argentina. Ahora, además de bajar la inflación, la Argentina necesita generar confianza. Por eso era y es importante que se aprobara la ley de ficha limpia, para que personas como Cristina Kirchner y demás corruptos no sean nunca más candidatos. Era una señal para todos aquellos que deciden si invierten o no en la Argentina.

-Si Pro apoya el esquema económico de Milei, ¿por qué votar a Lospennato y no a Manuel Adorni?

-Porque en esta campaña no está en juego el rumbo del gobierno, que es lo que Adorni plantea. Lo que está en juego son los temas de los porteños, qué obras se hacen, cuál es el presupuesto de la ciudad. No son temas nacionales. No es Milei sí o Milei no. En esta campaña lo que se elige es si queremos seguir mejorando la ciudad, como lo viene haciendo Jorge Macri, o no.

-Usted habla de mejoras en la ciudad, pero Horacio Rodríguez Larreta, que gestionó la ciudad durante años en nombre del Pro, decidió competir por fuera del partido y critica la gestión de Jorge Macri.

-Yo formo parte del Pro desde hace 20 años, desde el principio. Todos los que formamos parte del Pro siempre dijimos lo mismo: lo más valioso del partido es que tiene equipo. Nadie hace las cosas solo. Ni Mauricio Macri las hizo solo, como tampoco Jorge Macri. Ese equipo que hizo la transformación en la ciudad sigue formando parte de Pro. Horacio decidió irse y presentarse por otro partido. Ya no forma parte de Pro.

-Usted formó parte del círculo más cercano de Larreta. ¿Cómo tomó su decisión de pegar el portazo?

-Con Horacio tengo una relación personal que no cambia con una campaña. Lo que me da mucha tristeza es que él haya decidido centrar su campaña en criticar permanentemente al equipo del que fue parte hace tanto tiempo. Él pudo haber planteado una elección interna en el partido para ser candidato. No lo hizo y se fue.

-Usted fue gobernadora de Buenos Aires. ¿Recomendaría una alianza de Pro con La Libertad Avanza en la provincia?

-Sin duda hay que frenar el kirchnerismo en la provincia. Es una decisión esa que vamos a tomar después de la elección de la ciudad. Hay tiempo para decidirlo. De algo estoy segura: los bonaerenses le van a poner un límite al kirchnerismo en esta elección. Le van a decir basta a la desidia, a la indiferencia, a la insensibilidad de (Axel) Kicillof frente a la inseguridad en la provincia que mata todos los días mientras él mira para otro lado.

-Le reformulo la pregunta. ¿Qué condiciones inexcusables cree usted que deberían ponerse sobre la mesa a la hora de definir una alianza en Buenos Aires?

-Yo creo que lo más importante es el para qué, ¿no? No alcanza solamente para oponernos a alguien, tenemos que estar de acuerdo en valores, en ideas, en principios, en proyectos que vamos a defender en el Congreso. Pero bueno, hay un mandato, hay un presidente del partido en la provincia que es Cristian Ritondo, a cargo del diálogo con la Libertad de Avanza, y bueno, veremos hasta dónde avanza ese diálogo.

-Si no avanza, ¿no teme que muchos dirigentes de Pro, por supervivencia electoral, se vayan del partido?

-Los que estamos hoy en el Pro, como dijo Mauricio, defendemos ideas y valores, y no cambiamos esas ideas y esos valores porque una elección se pierde o se gane, nos quedamos en el mismo lugar. El que elige irse de un partido por supervivencia electoral no está representando los valores y los principios del Pro. No puede valer todo por un cargo, y yo confío en que los seguimos formando parte del partido creen lo mismo.

-Usted habla de valores y principios. ¿Cree que este gobierno, como advierten sectores de la oposición y de la opinión pública, exhibe resabios poco democráticos con sus ataques a la prensa, la decisión de nombrar jueces de la Corte por decreto, sus modos violentos?

-El Pro se opuso al nombramiento de jueces por decreto, se opuso a la transferencia sin justificación por DNU de los fondos a la SIDE, no estamos de acuerdo ni con los insultos ni con las agresiones y menos con la intolerancia para el que piensa distinto. No es nuestra forma de construir. El Pro ha sido claro, siempre acompañó al rumbo económico y cada vez que tuvo que marcar una diferencia, la marcó.

- ¿No sería contradictorio que, pese a estas diferencias y esta pelea que hoy mantienen con los libertarios en la ciudad, al final el Pro termine sellando un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para las elecciones nacionales?

-Yo creo que en política, más importante que las alianzas o los frentes electorales, es el para qué. Yo creo que el Pro nunca puede renunciar es a sus valores y a su identidad. Entonces, lo que primero debería quedar claro es que quien integre las listas debe ser honesta, no importa si hay ficha limpia o no la hay. Tampoco puede haber candidatos con pasado reciente en el kirchnerismo. También tiene que estar claro qué proyectos se van a defender en el Congreso, qué postura se tendrá en lo institucional, en lo económico, en la discusión contra la corrupción. No puede haber dobleces ahí.

-Usted dice que Pro tiene un discurso claro contra la corrupción. ¿Por qué votó en el Congreso en contra de la interpelación a los ministros por el caso $LIBRA para que se den las explicaciones del caso? Tampoco apoyó la creación de una comisión investigadora ni firmó un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

-En la Argentina hemos tenido casos de corrupción debidamente comprobados y nunca, por eso, se armó una comisión investigadora ni se aprobaron interpelaciones a ministros. Hace 30 años que no hay una interpelación en el Congreso. El caso Libra me parece grave, pero amerita que la justicia lo investigue. La investigación judicial lleva menos de tres meses y todavía no hemos visto una sola prueba relevante, más allá de declaraciones que tampoco los actores ratifican. Entonces, no tenga duda de que si este caso avanza y la Justicia avanza y empiezan a aparecer las pruebas, el Pro se va a parar donde tiene que estar parado. Donde lo estuvo siempre. Pero no vamos a hacer populismo legislativo ni caer en especulaciones electorales. Seamos serios.