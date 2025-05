La Fábrica Militar de Aviones suspende sus actividades por tres días por un conflicto salarial

CÓRDOBA.- Por 72 horas no trabajará la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) con sede en la ciudad de Córdoba. Los empleados reclaman para que se complete el pago de los salarios: el cuarto día hábil del mes la empresa canceló el 30% y el viernes entregó $500.000 más a los no jerárquicos. Ese día, en el marco de medidas de fuerza de los trabajadores, hubo un cruce entre los gremios y la dirección decidió no abrir la fábrica por 72 horas “con el objetivo de salvaguardar” a las personas y los bienes.

Fadea, que depende del Ministerio de Defensa que comanda Luis Petri, tiene 720 empleados. Los trabajadores se declararon “en alerta y movilización” hasta que se cumpla con el pago total de los salarios. En la empresa hay tres sindicatos la Asociación Personal Aeronaútico (APA), la Asociación de Personal Técnico Aeronaútico (APTA) y el Sindicato Técnico Aeronaútico (STA), que es un gremio de la empresa que es el que tiene firmado el convenio colectivo de trabajo y cuenta con la mayor representatividad.

El viernes pasado hubo un cruce dentro de la fábrica entre representantes gremiales e incluso entró un grupo con bombos. Es en ese marco, que la dirección decidió anoche enviar a los trabajadores un comunicado anunciándoles el cese de operaciones hasta el jueves.

“Les informamos que, a raíz de los acontecimientos ocurridos el día viernes, y con el objetivo de garantizar la seguridad del personal, así como resguardar y preservar los bienes y sistemas de armas de la empresa y de nuestros clientes, se ha dispuesto la suspensión de las actividades por un plazo de 72 horas. Cabe aclarar, que esta medida significa una dispensa del débito laboral y no afectará los haberes del personal. En paralelo, se continúan realizando de manera intensiva las gestiones necesarias para normalizar el pago de haberes y superar la situación actual”, señala el texto que recibieron los empleados.

Luis Petri, a bordo de un F-16; un reclamo salarial incomoda al ministro X @luispetri

La empresa -que quedó afuera del listado de las que se estatizarán- depende en un 80% de los recursos que gira el Estado nacional, mientras que el resto viene de trabajos con privados. Distintas fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que hay algunas demoras en firma de contratos con el Estado por el mantenimiento de los aviones.

En el año y medio de gestión nacional libertaria, la conducción de Fadea que renunció en febrero logró una fuerte reducción de costos e incluso de achicamiento de personal. Aunque hay operaciones acordadas con privados, se requiere de un impulso extra para aumentar la participación.

A mediados de febrero renunció Fernando Sibilla, quien había asumido como presidente un año atrás. En sus redes sociales, compartió anoche su decisión, a la que calificó de “personal, difícil pero meditada”. Añadió: “En un contexto adverso, nos propusimos metas claras y, con orgullo, puedo decir que hemos cumplido los objetivos, generando transformaciones que marcan un antes y un después para esta empresa estratégica del país. Hoy Fadea está en mejores condiciones competitivas que hace un año”.

Hace unos meses, Fadea se incluyó en las negociaciones entre la Nación y la provincia por deudas cruzadas. Sin embargo, el interés de la gestión de Martín Llaryora se fue diluyendo; Córdoba todavía no firmó un acuerdo por esa conciliación.