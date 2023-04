María Eugenia Vidal: “Estoy dispuesta a poner en juego mi capital político desde el lugar que lo tenga que hacer”

escuchar

CÓRDOBA.- La diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, aseguró que la reunión de mañana de los líderes de Pro no tiene un temario definido. Aunque no dio pistas respecto de si está dispuesta a dar un paso al costado en su postulación nacional, tampoco rechazó las versiones que la ubican como posible candidata a jefa de gobierno porteño. “Estoy dispuesta a poner en juego mi capital político desde el lugar que lo tenga que hacer” , fue lo que dijo cuando pidió a los empresarios que se comprometan y asuman condiciones de liderazgo.

Insistió en que la reunión partidaria de mañana “no es nada excepcional: puede haber desavenencias, pero es un encuentro como los que solemos tener. Es a agenda abierta, no somos tan estructurados”.

Vidal expuso ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Afirmó que “no tiene sentido” que JxC evalúe un acuerdo con Javier Milei cuando él mismo aseguró que no le interesa y que debería romperse la alianza para que fuera posible. Sobre la buena relación del libertario con Mauricio Macri, se limitó a plantear que el expresidente es “uno de los fundadores de JxC, es uno de los constructores y no va a destruir lo que construyó”.

También se diferenció respecto de la propuesta de dolarización que hace Milei: “La discusión sobre la dolarización no nos debe distraer de lo importante. No creo que la dolarización por si sola sea la solución”.

Durante su exposición Vidal dijo: “¿Qué pasa si el próximo presidente se queda solo cuatro años? Es algo que estoy dispuesta a analizar. La Argentina necesita como nunca un presidente o presidenta que no especule, que no tenga otro norte que llevar adelante las reformas que hacen falta”.

Admitió que es un tema que le genera debates con su propio equipo. Después, al responder preguntas, señaló que a su entender se debería “volver a la Constitución de seis años sin reelección” y graficó que, en su caso, nunca estuvo más de un período en un cargo, pese a que intentó conseguirlo en 2019, cuando cayó ante Axel Kicillof en la elección bonaerense.

Vidal -quien habló después de la economista Diana Mondino , vicepresidenta segunda de la Bolsa, y de Manuel Tagle, su presidente- enfatizó que “lo que hay que cambiar no es un gobierno de un signo político. Lo que hay que aprender desde el 2015 es que no alcanza con ganarle al kirchnerismo. Hay que cambiar el sistema . No es posible pensar el futuro sino es desde la ejemplaridad”.

A lo largo de su presentación, realizó un repaso sobre las reformas que entiende que son ineludibles para el próximo gobierno. “El programa económico para salir de esto es lo que hicieron los demás países. No hablo de los nórdicos, sino de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay -detalló-. Por supuesto, con sinceramiento de precios relativos, con un tipo de cambio -podemos partir de dos e ir a uno pero no podemos tener 16-, con reducción del gasto público hasta alcanzar superávit. Por supuesto, con reformas estructurales. La Argentina debe sobreactuar: reforma previsional, laboral, tributaria. Nos deben creer que esta vez es en serio”.

Reiteró que están trabajando en un programa económico “con decenas de economistas” liderados por Hernán Lacunza. “Estamos convencidos de que este es el camino. No hay 100% de garantías de que funcione, pero si no lo hacemos hay 100% de garantías de que no funciona”, añadió.