María Eugenia Vidal habló del 2023: “Estoy recorriendo todo el país y me estoy preparando para eso”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal se refirió este sábado a una posible precandidatura, de cara a las elecciones del 2023, y volvió a expresar su deseo de ser presidenta. “Estoy recorriendo todo el país y me estoy preparando para eso”, admitió en diálogo con Radio Rivadavia.

“He dicho públicamente que me gustaría ser presidenta. Después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires por cuatro años, después de haber sido vicejefa de gobierno en la Ciudad, de estar en áreas sensibles como Desarrollo Social, creo que puedo poner mi experiencia al servicio de eso. Siento que mi próxima parada me gustaría que fuera ahí”, sostuvo la exgobernadora.

Sin embargo, Vidal aclaró que su candidatura “no se encuentra por delante” del proyecto de Juntos por el Cambio. “Si siento que puedo competir en una PASO, y que estoy en condiciones de hacerlo, me voy a presentar, sino voy a poner todo a disposición de quien dé la mejor discusión interna”, señaló la diputada.

“Para mí lo más importante no es que María Eugenia Vidal sea presidenta el año que viene, sino que Juntos por el Cambio gane la elección”, aclaró la exgobernadora. “Porque además estoy convencida que no hay un presidente, no importa de quién se trate, que pueda solo sacar a la Argentina adelante”, completó.

En relación a cómo se prepara para una eventual precandidatura Vidal contó que ya lleva recorridos más de 20 mil kilómetros dentro del país. “Esta semana voy a ir a Santa Fe y voy a estar conociendo en profundidad a los productores, emprendedores, a las víctimas de narcotráfico y a los que viven en los barrios más pobres. Porque creo que uno no puede encarar un plan sobre una Argentina que no recorrió”, indicó la legisladora al revelar que también se encuentra trabajando junto a un equipo técnico en el desarrollo de planes que aborden distintas áreas y problemáticas.

“Porque no se puede esperar ni un día desde el momento que la gente te elige para poner en marcha las respuestas que se necesitan”, argumentó.

Por otro lado, Vidal apuntó duramente contra el presidente Alberto Fernández a quien, según dijo, cada vez escucha menos. “El Gobierno no baja la inflación porque hace tres años que gobierna y nunca tuvo un plan para hacerlo. La mayoría de los países de Europa tuvieron un plan de estabilización por la pandemia, que este Gobierno no tuvo y no va a tomar. Un plan de estabilización de cambio, tarifas reales”, criticó la exgobernadora.

Y tras ello concluyó: “Hoy en la Argentina tenemos la situación de que no gobierna nadie. El único que esta gestionando es Sergio Massa, y lo está haciendo para llegar a la próxima elección. Yo lo llamo ‘el plan llegar’”.

