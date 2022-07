María Eugenia Vidal: “Me río cuando me dicen que me amigué con Mauricio Macri para molestarlo a Horacio Rodríguez Larreta”

La diputada María Eugenia Vidal participó este jueves de +Entrevistas, el programa de LN+ que cada medianoche conduce Luis Novaresio, en el que analizó la situación del país, la crisis en el oficialismo y también se refirió a las tensiones internas por el liderazgo de Juntos por el Cambio hacia el 2023.

“ Me río cuando me dicen que me amigué con [Mauricio] Macri para molestarlo a [Horacio Rodríguez] Larreta ”, expresó Vidal, en medio de la discusión interna de la principal coalición opositora. “No es que yo tengo más relación con uno que con otro, son vínculos distintos y ya, a esta altura, históricos”, añadió.

La legisladora comentó una reciente anécdota con Horacio Rodríguez Larreta, a quien le mandó un mensaje de texto este miércoles 20 de julio por el Día del Amigo, que motivó un entretenido intercambio. “ Él me recordó, para mi pesar, porque muestra que ya no somos tan jóvenes ninguno de los dos, que son 25 años siendo amigos ”, consignó entre risas.

En tanto, Vidal señaló que, a su vez, también se comunicó con Mauricio Macri. “Hablamos de la situación; los dos estamos preocupados por lo que está pasando”, consignó.

De esa manera, buscó restarle importancia a la discusión interna. En provincia de Buenos Aires, Vidal apoya a Cristian Ritondo como candidato a gobernador, mientras que Horacio Rodríguez Larreta respalda a Diego Santilli. De todas formas, destacó la relación que mantiene tanto con el expresidente como con el jefe de gobierno de porteño.

“Mauricio es mi padre de la política. Yo me metí a hacer política por el Pro. Con los dos tengo una gran relación, que no se interrumpe por ningún matiz, pequeña diferencia, o discusión política que haya. Va más allá de eso, y ese vínculo se ha sostenido a través del tiempo”, afirmó.

En tanto, la diputada por la ciudad de Buenos Aires volvió a poner distancia con el líder de “La libertad avanza” y rechazo sus planteos. “No estoy de acuerdo con las propuestas de [Javier] Milei”, remarcó en otro tramo de la entrevista. Volvió a desestimar la posibilidad de un acercamiento entre Juntos por el Cambio y el armado liberal.

“Cinismo” en el oficialismo

En su análisis de la coyuntura, Vidal consideró que el país atraviesa “la peor crisis desde 2001″ y cuestionó en duros términos el abordaje de los problemas económicos. También sostuvo que el Frente de Todos es una “fuerza cínica” respecto a la posibilidad de llevar adelante un acuerdo con la oposición, respecto a una sugerencia que se le atribuyó a Axel Kicillof.

“ ¿Acordar qué? ¿Con quién? ¿Con qué garantía de cumplimiento? ”, se preguntó Vidal y agregó: “Hoy no le creo a Kicillof”. La exgobernadora sostuvo que su sucesor en La Plata representa “definitivamente” el pensamiento de Cristina Kirchner. Y también lanzó críticas al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien conversa con sectores de la oposición. “Es el kirchnerismo”, afirmó.

Vidal sostuvo que hay “cinismo” en el relato del Gobierno y cruzó el argumento de la suba de precios como producto de la guerra en Ucrania, “cuando el promedio de inflación de la región es del 10%”. También cuestionó que “se diga que se debe a un festival de importaciones, cuando ninguna pyme sabe si dentro de los próximos días va a poder seguir trabajando”.

A su vez, aludió a la protesta social, la discusión por los planes y a los reclamos de los movimientos piqueteros. “¿Quién inventó el sistema de las organizaciones sociales tercerizando los planes? Es en serio. ¿De qué fuerza política son [Juan] Grabois y Emilio Pérsico? Que además de estar en las calles, ocupan cargos. ¿Eso no es cinismo?”, se interrogó.

“Hay misoginia en la política”

Por otro lado, Vidal aludió a la percepción de los cuerpos de las mujeres, una cuestión que la llevó a realizar un fuerte posteo en marzo. “El peso de la belleza hegemónica es mucho”, afirmó la legisladora y subrayó que “hay misoginia en la política”, una situación que además atravesó como persona pública. “Sufrí de depresión. No hay que tener miedo a decirlo”, agregó.

En marzo, Vidal publicó un mensaje en el que buscó reflexionar en torno a las opiniones que rodean muchas veces al aspecto de las mujeres. La diputada contó que tuvo “altibajos” en su peso a lo largo de los últimos años. “Todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los estereotipos”, dijo entonces.