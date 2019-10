María Eugenia Vidal cierra su campaña en Vicente López

La gobernadora encabeza el acto antes de las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires

24 de octubre de 2019 • 19:49

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cierra su campaña antes de las elecciones del próximo domingo, en Vicente López junto a su gabinete e intendentes afines.

En el comienzo del acto, Vidal se refirió al presidente Mauricio Macri, que no estuvo presente porque se encontraba en Córdoba para el cierre de la campaña nacional: "Vamos a darle las gracias a Mauricio, pero lo vamos a hacer con un regalo, le vamos a filmar un video selfie", dijo. Y tomó su celular y grabó una imagen.

Luego siguió: "Gracias especiales para todas las personas que me conocen desde siempre. Todos los analistas políticos y el sistema político que había gobernado 30 años la provincia decía que a una provincia llena de varones no la iba a poder gobernar una mujer. Y mientras todos ellos me cerraban la puerta, ustedes me la abrían", dijo.

"Empezamos a construir una relación de amor y nos fuimos conociendo de verdad y nació un equipo único, porque tiene un motor imparable, que es la esperanza. Pero no un optimismo superficial, sino una esperanza profunda, que cada uno tiene en si mismos", agregó.

"Yo nunca gané la elección, la ganaron ustedes. El cambio nació de ustedes. Ustedes definieron las prioridades de nuestro gobierno. Las rutas nacieron en una pequeña biblioteca en Chabacuco", enumeró.

Noticia en desarrollo