María Eugenia Vidal sobre la interna de Juntos por el Cambio: “Debe ampliarse, pero no amontonarse”

María Eugenia Vidal habló esta tarde sobre la interna de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y sostuvo que la coalición opositora “debe ampliarse, pero no amontonarse”. La diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires también se refirió al anunció que el Gobierno realizó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Interancional (FMI) para renegociar el prestamo que obtuvo la adminitración de Mauricio Macri, al manejo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico tras el escándalo de la cocaína adulterada.

En el comienzo de la entrevista con Radio Rivadavia, Vidal habló sobre las declaraciones que realizó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Escuché que dijo que había actuado en soledad, sin el apoyo del gobierno nacional. Hay algo que es evidente, hace dos años no hay coordinación en la política contra el narcotráfico entre el gobierno nacional y el de provincia de Buenos Aires. Lo ha dicho Berni en más de una oportunidad y los ha ratificado el gobierno nacional”.

En ese sentido, la diputada porteña sostuvo que “el problema es que no puede ser una pelea entre políticos. Lo que está en juego es la vida de nuestros hijos. Entonces, mientras ellos se pelean y se echan culpas, no hacen reuniones conducentes ni efectivas, lo que se pierden son vidas”.

Para relizar un contraste entre su gestión con la actual administraición, Vidal dijo: “Nosotros, cuando gobernamos, durante los cuatro años teníamos un comando unificado con las fuerzas federales que tenían presencia en la provincia de Buenos Aires y las fuerzas de la Provincia al mando de Cristian Ritondo y Patricia Bullrich y con interacción permanente de esas fuerzas, tanto de la Policía de la Provincia como de las fuerzas federales que estaban en la Provincia”.

La exgobernadora remarcó que, durante su gobierno, “se hacían operativos conjuntos, estábamos comunicados, había una política común donde, además, había una definición, que no era menor, y es que tanto para Bullrich como para Ritondo la política de seguridad era pelear contra el narcotráfico porque el narcotráfico no solo pone en peligro la vida de nuestros hijos, tiene asociados otros delitos”.

Al respesto, Vidal agregó que “donde hay narcotráfico suben los robos, suben los homicidios, suben las peleas entre bandas por el control del territorio. Tiene asociados otros delitos complejos como son los secuestros extorsivos, la trata de personas. No es un delito que un Estado pueda decidir dejar de ir y menos sin articulación”.

Luego, la diputada por JxC sostuvo: “Este es un problema del que nadie se puede correr. Nadie del oficialismo y nadie de la oposición. Nosotros hicimos nuestra parte, peleamos muchísimo contra este problema cuando fui gobernadora y los resultados están en las estadísticas. Los homicidios bajaron en todo el país y en la provincia de Buenos Aires un 36%”.

También hizo enfasís en algunas acciones contra el narcotráfico durante su gobierno: “De la misma manera que hubo búnkeres que fueron derribados, tipos comprometidos con el narcotráfico fueron presos. Todo esto no pasó por generación espontánea, sino porque hubo un trabajo serio detrás”.

Vidal también apuntó el contra Axel Kicillof y dijo: “Creo que es una posición ideológica en relación a la seguridad. Tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que en dos años nunca habló de narcotráfico, que nunca presentó un plan. Solo escuchamos hablar a su ministro [Berni]. Pareciera que la seguridad no es un tema relevante en la Provincia”.

En sintonía con el flagelo de las adcciones, Vidal manifestó que “hoy, como diputada no puedo hacer lo que hacía como gobernador. Pero si, por ejemplo, trabajo para una nueva ley de Salud Mental. He escuchado muchos casos de adicción. Las madres, con esta ley de Salud Mental, no pueden internar a sus hijos, porque solamente el adicto que quiere internarse puede hacerlo. Hay muchos adictos que no tienen la voluntad de hacerlo y que tienen en riesgo su vida o pueden poner en riesgo la vida de terceros”.

La negociación con el FMI

En otro momento de la entrevista radial, Vidal habló sobre el anuncio que realizó el Gobierno sobre el acuerdo de renegociación de la deuda con el FMI. “¿De qué acuerdo estamos hablando? Todavía no vimos un papel. Lo único que vimos fue al Presidente y al ministro de Economía anunciando un preentendimiento con una serie de metas”, sostuvo.

“Nunca nos dijeron cuáles son las medidas que van a aplicar para alcanzar esas metas, ni siquiera vemos una oficialismo que este de acuerdo”, dijo la diputada opositora y agregó: “Me parece muy irresponsable como oposición decir qué vamos a hacer si lo que tenemos enfrente es un papel en blanco”.

Por otro lado, Vidal se refirió a las declaraciones de Elisa Carrió, que dijo: “Debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso”. Al respecto, la exmandataria bonaerense sostuvo que “entiendo cuál es la posición de Lilita” porque “lo dice es que no se puede llevar a la Argentina al default y nosotros compartimos esa posición. Todo JxC no quiere a la Argentina en el default”.

Sin embargo, fijó una posición sobre la necesidad de alcanzar un consenso interno antes de tomar cualquier decisión en el Congreso. “Creo que esta es una discusión que hay que dar en la mesa nacional de JxC. Creo que antes debemos opinar con un papel que no esté en blanco, que esté escrito y que cuál es el camino que el Gobierno propone”, dijo.

El armado de Juntos por el Cambio de cara a 2023

“Creo que nosotros tenemos liberales dentro de JxC. Ricardo López Murphy es una muestra, Martín Tetaz es una muestra. Creo que JxC debe ampliarse, pero no es amontonarse. ¿Y cuál es el límite? Para mí son los valores. Los valores marcan una cancha, definen con quien te sentás o quien no te sentás en la mesa”, dijo Vidal cuando fue consultada sobre el armado de Juntos por el Cambio de cara a 2023.

Luego, se refirió a los conflictos dentro del oficialismo y sostuvo que “no me voy a meter en la interna del Gobierno. En el Frente de Todos (FdT) todos son responsables de esta gestión y nadie puede hacerse el desentendido”. Y agregó: “Cada vez que vienen las campañas, aparecen todos juntos en la boleta, todos discuten los cargos, todos se reparten los espacios de poder y no renuncian”.

En ese sentido, Vidal enfatizó: “Que no nos hagan creer que hay unos que piensan una cosa y hay otros que piensan otra, porque al momento de distribuir los cargos y pedir los votos siempre están juntos”.

Espionaje ilegal

Sobre el cierre de la entrevista, Vidal habló sobre las declaraciones de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien dijo: “Macri era prácticamente un enfermo del espionaje ilegal”. Al respecto, la diptuda porteña dijo: “Es la misma que convocó a la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Es la misma que filtró los nombres de muchísimas personas que trabajaban como espías y que tenían que ser protegidas en su identidad”.

“Es una de las fundadoras de Justicia Legítima con lo cual cree que está bien militar cuando uno es parte del Poder Judicial. No hay respuesta para alguien así, creo que habla por sí misma de quién es y qué cree. Por supuesto que nuestro Gobierno, el de Mauricio y el mío, no hicimos nada ilegal”, afirmó Vidal.