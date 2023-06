María Eugenia Vidal sobre su rol en JxC: “A veces te toca ser Messi, a veces te toca repartir agua”

escuchar

En medio de las versiones que hablaban sobre la posible postulación de María Eugenia Vidal como compañera de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) ratificó que no será candidata “a nada” y, en tono metafórico, trazó un paralelo con el fútbol y consideró que en política “algunas veces te toca ser Messi, otras veces te toca ser el Dibu Martínez y otras veces te toca repartir agua”.

Invitada al programa +Entrevistas, el ciclo que conduce Luis Novaresio, admitió tensiones dentro de la coalición opositora y si bien ratificó que es amiga del jefe de Gobierno porteño, aseguró que no tiene preferencias en la pelea que el funcionario tiene con Patricia Bullrich.

“El 14 de agosto vamos a estar todos en el mismo lugar. Vamos a acompañar a quien gane la PASO. La competencia real no es contra nosotros, es contra el modelo que fracasó. No es que no tenga preferencias entre Patricia u Horacio, pero no las hice públicas en pos de defender la unidad, que salvemos diferencias. Esa es mi prioridad”, sostuvo en diálogo con LN+.

En esa línea, la exgobernadora insistió en que no participará en las próximas elecciones por ningún cargo. “No sé quién me midió. Se lo dije a Horacio, a Patricia, en política algunas veces te toca ser Messi, otras veces ser el Dibu Martínez, otras veces te toca repartir agua”, graficó.

“¿Hoy estás de aguatera?”, le preguntaron. “Por qué no, voy a ayudar”, aseguró.

Ante un escenario caldeado por la interna en los distintos frentes que integran la principal fuerza de la oposición, Vidal estimó que “Juntos por el Cambio tiene que darse a un diálogo y lo tiene que hacer considerando todo, también el equipo que tiene ahora”. En particular, se refirió a los debates en torno a la incorporación de figuras como el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, o el diputado libertario José Luis Espert, que despertaron opiniones cruzadas entre la dirigencia PRO.

“Mauricio [Macri] ha tomado posición más allá de lo que piensa de Schiaretti, dice “yo creo lo que cree Patricia” y no comparte la posición de Horacio, es una diferencia. Pero el 14 de agosto (un día después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) van a estar en el mismo lugar, deben hacer campaña uno por el otro”, analizó.

En tanto, pese a su conocido vínculo con el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmó que entre Larreta y Bullrich “no hay una diferencia en el qué” sino “en el cómo”. “Para Patricia, la oferta de JxC tiene que ser nítida y Horacio plantea que el gobierno tiene que ser más amplio. Más allá de a quién se incorpore, la discusión va por ahí”, agregó.

Por otra parte, se mostró optimista respecto a que vuelva a su curso normal la relación entre el expresidente y el jefe de Gobierno y afirmó estar “segura de que ninguno quiere que Juntos por el Cambio se rompa”.

