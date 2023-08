María Eugenia Vidal, tras las críticas de Macri: “No me creo dueña de las decisiones de nadie”

escuchar

María Eugenia Vidal: "Larreta y todo su equipo es la mejor alternativa hoy"

Luego del mensaje del expresidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal dijo que anunció que elegirá a Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio(JxC) porque quiere “votar en libertad”. “No me creo dueña de las decisiones de nadie”, dijo.

“Quiero votar libertad. Valoro la experiencia de Horacio, es importante haber gobernado a millones. Respeto mucho a Patricia, se ha ganado el espacio en Juntos por el Cambio, que elija a Horacio no va en detrimento de Patricia, sino de tener la libertad de decir por quién voto”, sostuvo en declaraciones a LN+.

La aclaración de la exgobernadora - que se había manifestado a través de las redes sociales- llegó luego de que durante la tarde de este miércoles el exmandatario la criticara por salir de la neutralidad e inclinarse a favor del jefe de Gobierno porteño en la pelea por quién representará a JxC como candidato a presidente en octubre y lamentó que “haya tomado varias decisiones sucesivas que han desdibujado su perfil”.

Frente a la polémica desatada, Vidal insistió en que su pronunciamiento fue “consistente” con lo que ya había dicho “desde el principio”. “Dije que iba a cuidar la unidad, que iba a expresarme antes de la PASO”, recordó.

En medio de la repercusión que tuvieron los dichos, Macri aclaró que “en ningún momento” cuestionó a la legisladora por “apoyar públicamente a Horacio” y afirmó que su posición, “históricamente, siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas”.

Vidal coincidió en lo mismo: “no soy dueña de las de decisiones de nadie”, enfatizó. En ese contexto, señaló que, por ejemplo, el diputado Crsitian Ritondo - quien fue ministro de seguridad provincial durante su gestión- “eligió acompañar a Patricia” y respetó “su libertad de elegir”.

“Fui clara porque no me creí dueña de las decisiones de nadie, elegí en libertad y cumplí con la palabra que les había dado. Lo dije muchas veces: para mí es bastante obvio es que mi voto es para Horacio, quien vio nuestra trayectoria en estos 27 años desde que nos conocemos no puede sorprenderse”, insistió.

Por otra parte, remarcó que su apoyo a Jorge Macri en la competencia por la jefatura de Gobierno de la Ciudad responde a que es el representante del PRO y su deseo es que su partido continúe al frente de la administración porteña.

“A nivel nacional tengo que elegir porque hay dos candidatos. En la ciudad el Pro tiene un solo candidato y quiero que el equipo del Pro siga gobernando, por eso lo acompañe, por eso hice la campaña y estoy convencida de que ese equipo tiene que seguir gobernando”, reiteró.

