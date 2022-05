María Eugenia Vidal y Enrique Sacco criticaron el rumbo del país y revelaron un dato desconocido de su pareja

María Eugenia Vidal y Enrique “Quique” Sacco participaron de La trama del poder (LN+), el programa que conduce Laura Di Marco, donde hablaron sobre la actualidad del país, sus proyectos personales y revelaron datos poco conocidos de su vida en pareja.

Consultados por la periodista acerca de cómo los afecta la inflación, la diputada de Juntos por el Cambio reveló que Sacco y ella no viven bajo el mismo techo, circunstancia que condiciona sustancialmente la manera en que llevan adelante su día a día.

“A comprar voy de vez en cuando, almacenes de barrios principalmente. Todos los lunes almuerzo lo mismo con un amigo y en cada encuentro gastamos entre 10 y 15% más que la vez anterior. Es un reflejo de la realidad”, reconoció el periodista deportivo.

Vidal, por su parte, admitió que debió hacer varios cambios a su rutina. “Yo, que tengo tres hijos, tomé otra actitud frente a esto. Antes iba yo cada 15 días a hacer las compras y llevaba para la quincena. Ahora, por falta de tiempo y la suba de los precios, compro solo lo que se necesita”.

“Yo soy una privilegiada, no me puedo quejar -añadió la exgobernadora bonaerense-. Pero miro y sé que la gente hace un esfuerzo enorme para pagar las cuotas de los colegios, que hay personas que deben conseguir un segundo empleo para pagar las expensas en sus edificios”.

En ese sentido, Vidal remarcó que la mayoría de los salarios no aumenta al ritmo de la inflación y que aquellos que lo logran “están en blanco, bajo determinados sindicatos”. “Los trabajadores privados con paritarias son cada vez menos, desde 2011 que no se genera empleo genuino, eso hace que nuestros hijos se quieran ir, porque no ven un horizonte a futuro, no pueden pensar ni siquiera en pagar un alquiler”, afirmó.

Sacco, que acaba de publicar La vida te compensa, un libro en el que analiza como atravesó el duelo por la muerte de su pareja, Débora Pérez Volpin, agregó que “en este contexto de crisis, la Argentina está estancada y es imposible que pueda salir desde el resentimiento”. Tras escucharlo, Vidal llamó a “mantener la templanza en esta enorme dificultad”. “Vale la pena pelear por nuestro país, a veces siento que le picamos el boleto, pero la Argentina es nuestra”.

Críticas a Guzmán

Vidal criticó asimismo la falta de visión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y procedió a hacer una comparación con lo que sucedía durante el gobierno de Carlos Menem. “El lomo con polenta me hizo acordar a la pizza con champagne”.

Consultada sobre cómo veía la situación actual del ministro -que en la últimas semana recibió reproches desde el ala cristinista del oficialismo-, apuntó directamente a los errores del responsable de la cartera económica desde su llegada al Gobierno. “Hablamos del ministro que dijo que este año íbamos a tener 33% de inflación”, señaló.

“Yo cuando pienso en el pienso él, pienso en el salario mínimo de 40.000 pesos, la jubilación de 32.000. Y es entonces me pregunto: ¿Dónde está todo este crecimiento del que habló y pregonó durante todo este tiempo? Yo no lo veo. Y estoy segura de que los argentinos tampoco” se sinceró.

Luego, enfatizó en otras situaciones “límites” que afrontan los argentinos, producto de “la falta de políticas”. “Hay argentinos que trabajan en blanco y aun así son pobres. Hay mucho menos desempleo por que la gente se cansó de buscar. Esa es la realidad que se vive. El ministro reside en un universo paralelo”, detalló.

Tras una breve repaso -a titulo personal- de lo hecho por el responsable de la cartera económica, Vidal terminó su análisis con una fuerte chicana: “Realmente, no ve la realidad. El lomo con polenta que se comió hoy me hizo acordar a la pizza con champagne que conocimos durante el gobierno de Carlos Menem”.

A lo largo del diálogo televisivo, también cargó contra Javier Milei, quien señaló días pronosticó días atrás que Juntos por el Cambio estaba construyendo un nuevo fracaso. “A la gente ni le importa esa discusión. Se desvelan por llegar a fin de mes, por saber si sus hijos van a ir al colegio, por si tienen trabajo”, insistió.

Y cerró: “No les importa lo que opinemos entre nosotros. No les importa si Milei está en Juntos por el Cambio o si Juntos por el Cambio rechaza a Milei. Tiene que dejar también de vivir en una realidad paralela. No caigamos en la trampa. A eso tenemos que abocarnos”.