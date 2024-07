María Eugenia Vidal y Quique Sacco con Mirtha: de los detalles del flechazo al reproche de la Chiqui porque no la invitaron a la boda

Escuchar

María Eugenia Vidal y Quique Sacco volvieron al lugar en donde se vieron por primera vez luego de pasar por el altar: anoche, la pareja se volvió a sentar en la Mesa de Mirtha Legrand, pero está vez como marido y mujer. Además de consultar por los detalles del flechazo, Mirtha aprovechó el momento para hacer público su reproche: “Muchas gracias por invitarme”, disparó con ironía, pues ninguno de los dos la participó para el evento.

Luego de la clásica presentación de los invitados, Legrand arrancó con la pareja de la mesa. “¿Cómo están?”, preguntó con la mirada puesta en Sacco y Vidal. “Pensar que se conocieron en mi programa, se casaron. ¿Vos viste? Soy Chiqui la casamentera”, advirtió de inmediato. “La Chiqui trae suerte. Es verdad”, celebró la diputada valiéndose de uno de los latiguillos de la conductora. “Y seguimos adelante”, destacó el periodista.

Quique Sacco, María Eugenia Vidal, Julia Zenko y Luis Novaresio, los invitados de la noche StoryLab

Para volver sobre el tema luego de intercambiar algunas palabras con el resto de los invitados -la cantante Julia Zenko y el periodista Luis Novaresio-, Legrand recordó que el día que Sacco y Vidal se vieron por primera vez ella advirtió algunos movimientos que le llamaron la atención. “Vos sabés que yo me acuerdo que vos te levantaste de la mesa, en el intervalo, y me parece que Quique también se levantó. No sé si fue detrás tuyo. Yo siempre me quedé pensando ´¿qué habrá ido a hacer?´”, repasó. “¿Te fue a pedir el teléfono? ¿Ahí habrá empezado todo? ¿Cómo fue la cosa?”, le preguntó a Vidal, intrigada por el detrás de escena del flechazo. “Contale vos”, reaccionó la diputada y derivó la responsabilidad de darle una respuesta a su marido.

Sin corregirla, pero a contramano de sus observaciones, Sacco explicó que todo sucedió una vez que el show televisivo llegó a su fin. “Cuando terminó el programa y nos sacamos la foto… Ahí fue donde hablamos y quedamos en contacto”, explicó el periodista. Luego, recordó que él había ido al programa para hablar de la causa por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpín, su anterior pareja.

Pase de factura

Siempre memoriosa, Mirtha aprovechó la oportunidad para hacerle un pase de factura a la diputada y al periodista en al aire, frente a miles de televidentes. “Se casaron hace poco ustedes”, observó. “Hace un año”, respondió Vidal. “Muchas gracias por invitarme”, retrucó de inmediato y con ironía la conductora. “Muy bien, eh. Muy bien”, siguió, como para dejar en claro su desilusión. “Era la pregunta que estábamos esperando”, se atajó Sacco. “Yo sabía”, reaccionó Vidal y miró a su marido, como quien dice “yo te dije”. “Muy bien esa factura. Muy bien”, intervino Novaresio. “No la invitamos”, confirmó, como si hiciera falta. “Esa contestala vos”, apuntó Sacco mirando a su mujer y Vidal, como pudo, ensayó una explicación.

El casamiento de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco

“Le voy a decir la verdad: era en un campo, todo barro porque llovió”, arrancó, pero Novaresio interrumpió. “Esa no es la excusa”, disparó el periodista. “No, pero habíamos hecho una cosa muy chiquitita. Tengo un montón de gente ofendida. No invité a casi nadie de la política. Era familiares y amigos muy cercanos porque lo quisimos hacer chiquito”, recordó. “Nuestros hijos estuvieron ahí… Bueno, los hijos de Débora que para Quique son sus hijos y mis hijos y fue muy lindo pero muy chiquito”, reconoció. “Yo veía ese lugar y decía ´acá va a venir Mirtha con todo esto. ¿Cómo la atendemos? Porque invitar a Mirtha…”, completó. En ese momento, Novaresio le propuso hacer una fiesta para el aniversario y así poder invitar por fin a la celestina. “A esa sí”, accedió la exgobernadora de Buenos Aires.

El primer contacto

Para cambiar el foco de la charla, Quique Sacco tomó la palabra. “La verdad, Mirtha, te tenemos en el corazón, porque nunca pensás que en un programa de televisión vas a conocer al amor de tu vida. Así que realmente nosotros estamos felices”, expresó. “Vos sabés que no me di cuenta. Me di cuenta que vos te levantaste en el intervalo pero del resto no me di cuenta. Te gustó de entrada a vos, ¿no?”, le consultó la Chiqui al periodista. “Sí. Sí. Es verdad”, respondió, y Vidal soltó una risa nerviosa.

“Cuando se levantaron, ¿qué hicieron?”, quiso saber entonces Novareesio. “Vamos a contar los detalles, pero no los microdetalles”, amagó Sacco, pero luego explicó que fue un encuentro en donde María Eugenia se puso a disposición de la causa de Pérez Volpín. “Ahí no pasó nada. Y la historia transcurrió mucho tiempo en contacto y sin vernos, porque ella era gobernadora”, reveló luego el especialista en deportes. Vidal completó la historia: ninguno pidió el teléfono del otro y fue Sacco quien consiguió su email. “¿Y qué decía el mail?”, intentó ir más allá Novareesio. “Hoy es el día más feliz de mi vida porque te he conocido. Siempre se dice eso”, remató Mirtha. “Es una frase hecha, pero es linda”, agregó, y confesó que con esa frase la conquistó su marido, Daniel Tinayre.

María Eugenia Vidal y Quique Sacco en una postal de novios Instagram

