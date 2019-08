Maria Luján Rey, activista y precandidata a diputada de Juntos por el Cambio; defendió a la gobernadora Vidal y reveló que se comunicó con los familiares de las víctimas para aclarar "el contexto" de su frase sobre la tragedia de Once Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Brenda Struminger SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 19:29

La mamá de una de las víctimas de la tragedia de Once y precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, María Luján Rey, dijo que la frase de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre los frenos automáticos de los trenes fue "sacada de contexto" y "sensibilizó" a varios familiares de víctimas. "No hay un uso político de la tragedia", aseguró la madre de Lucas Menghini Rey.

Además, los familiares emitieron un comunicado, que se sumó al tuit que habían publicado cuestionado a la primera mandataria.

"Creo que fue una situación bastante forzada. Yo me enteré tarde, porque estaba en un evento. A los familiares les llegó un recorte de los dichos de la gobernadora, con un titular en un medio, basado en una frase sacada de contexto. Esto los sensibilizó y sintieron que tenían que hacer un repudio", dijo Rey, quien perdió a su hijo en el choque en la estación Once, en diálogo con LA NACION.

Se refirió así al mensaje que publicaron esta tarde, a través de su cuenta conjunta de Twitter, familiares de víctimas de la tragedia de Once. Allí expresaron su "repudio" a las declaraciones de Vidal sobre el choque que causó la muerte de 51 personas en 2012.

La gobernadora Vidal, precandidata a la reelección había dicho, en una entrevista televisiva: "Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once", en referencia al gobierno de Cristina Kirchner.

María Luján Rey integra el grupo de familiares de víctimas y activistas de la tragedia. Y recientemente fue convocada para ser candidata a diputada nacional por el partido oficialista. Hoy reveló: "Cuando María Eugenia se enteró de que familiares se sintieron sensibilizados con sus declaraciones, se comunicó con ellos, para explicarles el contexto en que había sido dicha la frase".

La referente del pedido de justicia por Once defendió a Vidal. "La gobernadora jamás hizo una utilización política de la tragedia", dijo Rey. "Cuando pudieron ver la nota completa, los familiares entendieron que no había dicho nada distinto de lo que viene diciendo: que la corrupción mata, y que la plata que tenía que ir a los trenes no fue a los trenes, ni a un frenado automático, como tenía que ir".

Por su parte, los familiares emitieron un comunicado: "Creemos que es necesario aclarar que, siendo cierto que rechazamos el uso politico de la tragedia, hemos recibido las sinceras disculpas por parte de la gobernadora", dijeron.

"Ella nos ha acompañado desde el comienzo de nuestra lucha, desde su función en el Gobierno de la Ciudad, con ayuda hospitalaria, medicinas y diversas ayudas a victimas y familiares, cuando el gobierno nacional de ese momento nos cerraba todas las puertas y negaba toda responsabilidad en la tragedia y nos abandonaba a nuestra suerte".

Además, expresaron su "enérgico repudio" a "todos los que pretenden tomar ese desliz ya disculpado para hacer un uso perverso, más aún de quienes han negado la probada responsabilidas de funcionarios corruptos ya condenados y presos con sentencia firme".