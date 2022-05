Martín Redrado rompió el silencio: “Seguir alimentando esta fantasía de que soy el padre de Matilda realmente no nos hace bien a nadie”

En el marco de la Feria Internacional del Libro, Martín Redrado rompió el silencio y habló de todo: el juicio que mantiene con Luciana Salazar, los motivos por los cuales no pagó más el tratamiento de fertilidad en Estados Unidos y desmintió rotundamente ser el padre de Matilda.

“ Estoy muy bien, estoy con una mujer excepcional [en referencia a su pareja, Lulú Sanguinetti] , pero trato de no hablar de mi vida privada. Pero estoy feliz, mis hijos también, estoy en un muy buen momento ”, dijo Martín Redrado ante el micrófono de Socios del espectáculo cuando le preguntaron sobre su situación sentimental actual.

“¿Te sigue uniendo algo a Luli Salazar? ¿Seguís sintiendo a Matilda como una hija?”, preguntó sin filtro la cronista de eltrece. “Quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión que yo respeté, apoyé y acompañé mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años. Todos los compromisos que tomé fueron como pareja, ya no lo somos más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir, aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos ”, explicó el economista.

“Por lo tanto, seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda realmente no nos hace bien a nadie, no le hace bien a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados. No soy el padre de Matilda ”, repitió una vez más tajante.

Tras asegurar que está a disposición de la Justicia para cuando lo requiera, el exministro de economía hizo referencia a las historias de Instagram que Salazar publicó ayer por la noche en su red social: “De corazón, tuvimos una historia importante y cuando se termina cada uno hace el duelo como puede; por lo tanto respeto su manera de hacerlo, pero es una historia que ya está terminada”, afirmó.

“¿Te revincularías con Matilda?”, insistió la movilera. “Reitero, no soy el padre, no soy tampoco pareja y por lo tanto no me corresponde tener el lugar de la pareja de Luciana ahora o la que tenga a futuro”, concluyó.

“Redrado es un mentiroso”

Tras ver la nota de Martín Redrado, Luciana Salazar se comunicó con Socios del espectáculo y desmintió cada uno de los dichos del economista. “ Yo nunca dije que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Así que espero que nadie más chicanee con ese tema porque lo dejé muy en claro siempre ”, advirtió la modelo furiosa.

“Martín Redrado está mintiendo de una forma descarada. Acá no solo hablo yo, sino que hay testigos de todo esto. La principal es Ana Rosenfeld y también un amigo de él. Es mentira que no tiene obligaciones, tiene obligaciones de acá a muchos años bajo la firma de un escribano público. No insistan más con este tema porque a mí me hace quedar como una loca delirante ”, señaló molesta.

Ante la pregunta de Mariana Brey sobre cuáles eran las obligaciones que Redrado se comprometió a cumplir, la actriz estalló una vez más: “Por favor lo pido, no quiero que un periodista más me cuestione sobre qué me tiene que dar o no, pregúntenle a él lo que firmó. No es una persona que no sepa lo que firma”, expresó a los gritos mientras se dirigía a la periodista: “Vos hablás con tanta liviandad que no sabes nada del tema. Por algo recurro a la Justicia, no estoy molestando a los abogados porque sí”, advirtió.

“Si vos sabés un poco de derecho, ya que tenés tantos amigos abogados en tus contactos, una persona que firma algo se tiene que hacer cargo. No me cuestiones más Mariana, si él tiene algo firmado se tiene que hacer cargo (…). No tengo por qué contártelas porque forman parte de mi vida privada. No me podés cuestionar si te digo que hay algo firmado y por mucho tiempo”, repitió ante la insistencia de la panelista por conocer en detalle el contrato firmado.

“Pero él dice que no es así. Yo puedo elegir a quien creerle, discúlpame”, lanzó Brey enojando aún más a la rubia. “Hay papeles, escribanos públicos, seguí llamándome mentirosa. Vos nunca te ponés del lado de la mujer”, le gritó Salazar llevando la discusión a un terreno personal. “Nunca te llamé mentirosa, la que llamó mentiroso a Redrado fuiste vos”, se defendió la panelista.

Mientras los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich intentaban poner paños fríos a la situación, Salazar explicó: “ Me molesta que me estén cuestionando: ‘¿Por qué Redrado le tendría que dar algo a ella?’. Porque es lo que él firmó, chicos. No puedo creer que sea tan descarado para mentir tanto. Primero mintió que hayamos vuelto en Miami, tengo todos los testigos, todos los chats, todo. Lo que pasa es que le está mintiendo a mucha gente ”, disparó.

“A la novia (Lulu Sanguinetti) le mintió desde el primer día. A mí me busco cuatro veces, y digo la palabra abuso porque me lo dijo Mariano Cuneo Libarona. Una persona que te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar es un abusador... Y tengo pruebas de eso también. No lo denuncié porque yo no busco el escándalo, él me lleva a esta instancia”, reveló al tiempo que advirtió: “Ustedes no saben ni un cuarto de lo que me hizo esta persona. Hay muchas cosas que tienen que ver con mi hija, él me pidió suplicando una revinculación y hay audios de eso. Tengo todo para mostrarle a la Justicia”.

“¿Por qué alguien que no es el padre, que no es más tu pareja, que se está por casar con otra, querría seguir viendo a una niña que es hija de otro hombre?”, le preguntó Karina Iavícoli despertando nuevamente la furia en Salazar. “Primero no es hija de nadie, no digas de otro hombre, tengamos respeto con ese tema”, la cruzó molesta por su última frase.

Tras disculparse por su errónea expresión, la periodista volvió al ruedo: “Estás todo el tiempo guardando como una verdad suprema y nunca terminás de contar lo que pasa”, opinó. Sin embargo, la madre de Matilda volvió a culpar a su ex de su actitud: “Acá este señor está haciéndome quedar como una loca (…). Estamos ante una persona que simula todo. Este señor firmó un acuerdo donde hasta pidió la revinculación con Matilda. Él se muestra como una cosa que no es, tengo confesiones de él diciéndome eso. El que delira es él, no yo. Tengo muchas pruebas, testigos. A hora estoy en un juicio comercial por las cosas que firmó y no cumplió. Y no voy a contar lo que firmó porque está mi hija en el medio. Seguramente cuando salga la demanda tendrán acceso ”, aclaró una vez más.

“Y a esta chica le mintió siempre (en referencia a Sanguinetti), porque nuestra relación no terminó hace cuatro años, el año pasado volvimos. A mí el año pasado me pasaron un montón de cosas que esta persona me hizo en off y que yo tengo que exteriorizar porque es la única forma que tengo de defenderme”, concluyó justificando sus continuos posteos en Instagram.