Mariano Recalde y Guillermo Moreno inauguraron la campaña electoral de Fuerza Patria en la ciudad

Bajo la consigna “Milei o Peronismo”, la alianza peronista de Fuerza Patria inauguró este sábado la campaña electoral en la ciudad con un acto encabezado por el titular del PJ porteño, Mariano Recalde, y el representante de Principio y Valores, Guillermo Moreno. Durante el encuentro, ambos dirigentes llamaron a “recuperar” las calles y reforzaron su mensaje de unidad, en medio de las recientes internas que sacudieron al partido.

“El pueblo porteño es mayoritariamente peronista y tenemos que ir a buscar a todos. Frente a Milei, un gobierno libertario que defiende a la oligarquía y repite la historia de Macri, De la Rúa y la dictadura, el que paga siempre es el pueblo”, advirtió Recalde ante la militancia y un grupo de referentes gremiales reunidos este sábado en la sede del Sindicato del Vidrio.

Así, el titular del PJ porteño, y uno de los nombres que resuena para encabezar lista de senadores en la ciudad, dio comienzo formal a la campaña electoral rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. “Nos toca recuperar al peronismo y al país. Tenemos un gobierno que golpea a los jubilados, persigue a periodistas y artistas, y ajusta al pueblo. Por eso debemos recuperar la calle”, reclamó Recalde.

Guillermo Moreno y Mariano Recalde

“El peronismo es trabajo, producción, solidaridad y comunidad organizada. Cuando el pueblo se organiza, el peronismo vuelve, y el peronismo va a volver”, sentenció luego el referente del PJ porteño, tras la inscripción de alianzas de este jueves, que dejó en la ciudad la composición de un frente unificado, integrado por gran parte de las vertientes justicialistas, con excepción del Frente Patria Grande, que conduce el dirigente social Juan Grabois.

Al igual que en la provincia, Grabois se desmarcó de la alianza sellada en la ciudad para competir en las elecciones nacionales. Sin embargo, desde las huestes peronistas todavía no descartan una marcha atrás del dirigente social previo al cierre de listas del 17 de agosto.

Una Fuerza Patria para la Ciudad



Conformamos la alianza Fuerza Patria para las próximas elecciones del 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.



El peronismo, junto a otras fuerzas del campo nacional y popular, logró consolidar un frente electoral amplio con un objetivo… — Mariano Recalde (@marianorecalde) August 7, 2025

Bajo una línea similar a la de Recalde, Moreno replicó el mensaje de unidad y llamó a recuperar los votos peronistas “perdidos” en las últimas elecciones.

“En algún momento esos votos fueron para Macri, y en las últimas elecciones fueron para Milei. Hoy, crecer significa recuperar, porque además los votos que perdimos valen doble”, razonó el exsecretario de Comercio.

“Cada voto que recuperamos de un compañero que votó a Milei vale doble. Resta allá y suma acá”, insistió Moreno. “Para recuperarlos debemos hablar desde la doctrina, volver a decir lo que para nosotros es la verdad. Nuestro gobierno fue exitoso, pero en un momento se completó, y cuando se completa el esquema hay que dar un salto hacia un nuevo lugar”, planteó luego.

“Nada que provenga del mal se puede transformar en bien. Nos hacemos cargo del bien común y de la justicia social. Tenemos que recordar que la acción de gobierno es la que consigue la felicidad del pueblo y, como dijo Eva, es una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo”, destacó Moreno. “Digamos con orgullo que los días más felices fueron, son y serán peronistas”, arengó sobre el final de su discurso.

El primer acto de la alianza peronista contó además con la presencia del secretario general del Vidrio, Horacio Valdez, y de los dirigentes Pimpi Colombo y Gustavo Mendelovich, entre otros.