Cristina Kirchner salió al cruce de Milei por la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

La expresidenta Cristina Kirchner criticó este sábado al presidente Javier Milei luego de su cadena nacional del viernes por la noche, donde anunció dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de su Gobierno. La exvicepresidenta trató al mandatario de “loco y mentiroso” y aseguró que “lo van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”.

“Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, escribió en X.

Ayer por la noche el Presidente brindó su séptima cadena nacional, donde explicó los motivos por los que vetó las leyes que considera que atentan contra el déficit cero. Allí se encuentran las recientemente aprobadas por el Congreso: la emergencia en discapacidad, el aumento a las jubilaciones, y la prórroga de la moratoria previsional. También arremetió contra la última sesión de Diputados, donde se dio media sanción a las iniciativas que otorgan mayores recursos a las universidades y hospitales pediátricos.

El presidente Javier Milei en cadena nacional desde Casa Rosada Captura

Milei apuntó contra los legisladores, a quienes acusó de “impulsar gastos sin explicar su fuente de financiamiento”. “No proponen otra cosa que más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes”, aseguró.

Anunció dos medidas para “amurallar el déficit cero”. La primera es una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro “financie el gasto primario con emisión monetaria”. El Tesoro, además, “no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”.

La segunda es un proyecto de ley que enviará al Congreso para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”. La iniciativa establece una regla fiscal estricta que exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit.

Allí dejó una fuerte frase para el Congreso: “Si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”. Fue esto lo que criticó Cristina Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner en su casa, donde cumple prisión domiciliaria Hernan Zenteno - La Nacion

“Che Milei... acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame, pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada. Porque la verdad... tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale... ¿en serio?“, comenzó.

La expresidenta apuntó entonces contra la “cantinela esa” de que este Gobierno no tiene emisión monetaria y llamó a Milei a “dejar de mentir”. “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar. Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No... con emisión de dinero", señaló.

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.



Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025

En su cadena nacional, Milei sostuvo que si se ejecutaran los proyectos que se votaron y financiaran esos gastos con emisión monetaria, se formaría “un efecto bola de nieve semejante a la que se vivió en 2023, cuando la inflación llegó al ritmo de 1,5% diario y la vida era un descontrol donde no había noción de cuánto valían las cosas”. Lo hizo en alusión a los tiempos de Sergio Massa a cargo del Ministerio de Hacienda y Alberto Fernández en la presidencia.

Cristina Kirchner comparó sus cadenas nacionales con las del Presidente y aseguró que las suyas “nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie”. “Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”, concluyó.

Otros referentes del kirchnerismo también criticaron el discurso de Milei. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que fue “un delirio cósmico” y “algo vergonzoso, penoso” y trató a los números que mostró en la cadena de “falsos”.