En medio de los rumores sobre un presunto ofrecimiento de la vocería presidencial a Marina Calabró por parte de Javier y Karina Milei, la periodista dio indicios este martes de haber rechazado la propuesta que deslizaron tanto el presidente electo como su hermana para ocupe el cargo que hoy ostenta Gabriela Cerruti.

“¿Vas a agarrar?”, le preguntó Jorge Lanata a Calabró sin dar mayores precisiones -en un principio- de a qué se refería. “Lanata, yo sé que si intención es liberarse de mí. Usted va a tener que seguir aguantando. La vida es así. A veces se gana y a veces se pierde”, dijo entre risas durante su paso por “Lanata sin filtro” en Radio Mitre.

“No agarra entonces. ¿Sabe qué pasa? Nosotros ya metimos dos diputados y una primera dama. Metimos a Marcela Pagano, a Martín Tetaz y a Fátima Florez. Entonces, podríamos meter también una nueva portavoz. Pero bueno, acá me están diciendo que no”, sentenció el conductor del ciclo radial.

La noticia del ofrecimiento fue dada a conocer -con ciertas reservas- por Eduardo Feinmann y luego confirmada por Ángel de Brito.

Sin nombrar a Calabró, Feinmann develó esta mañana en “Alguien tiene que decirlo”: “Una mujer muy conocida recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana. Ella dijo: ‘Dejame pensarlo’. Habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei?.

Más tarde, el conductor de Los Ángeles de La Mañana (LAM) y compañero televisivo de Calabró afirmó que la periodista había descartado la oferta. “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei. Ayer -por el lunes-, se reunió post LAM para agradecer y rechazar la propuesta” , escribió en X.

Marina Calabro rechazo la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei



— A N G E L (@AngeldebritoOk) November 21, 2023

