Indiscutidamente, Javier Milei es una de las personas del momento a raíz de haber sido el candidato más votado en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizaron el 13 de agosto. Pero su carrera para llegar al sillón de Rivadavia no es lo único que lo tiene ocupado, sino que su corazón también da que hablar. El lunes, Marina Calabró confirmó que el candidato de La Libertad Avanza está en pareja con Fátima Florez. Ahora, la periodista reveló cómo se enteró del romance que tomó desprevenido a más de uno y contó cuál sería el especial evento en el que la pareja podría hacer su primera aparición pública.

“Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante. Así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”, informó Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre). En tanto, fuentes cercanas del candidato presidencial, también le confirmaron a LA NACION que el político y la comediante iniciaron una relación amorosa “hace 45 días”.

Fuentes cercanas al candidato presidencial le confirmaron a LA NACION que Milei y Fátima Florez “están hace 45 días” (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Este martes, en el pase de los programas 8 AM y Buen día Nación (LN+), Calabró agregó datos sobre el nuevo romance que involucra al mundo del espectáculo y la política. “Son años de gente que confía y me pasa buena data, igual yo chequeo todo, soy obsesiva del chequeo. Hablé con las dos fuentes. Hasta que Fátima no me contestó el mensaje a las 12.15 del medio día no lo daba por hecho”, confió la periodista en diálogo con sus compañeros Débora Plager y Luis Novaresio; posteriormente, compartieron un video del momento en el que Milei y Florez se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand.

Marina Calabró reveló cuando sería la primera aparición pública de Milei y Fátima Florez

“Hay una sensación de que está angelado en este momento Milei, como que le suma esta situación desde el punto de vista de la empatía con una figura hiperpopular como Fátima”, reflexionó Luis Novaresio, a lo que Débora Plager agregó: “Estas cuestiones siempre generan simpatías, empatías, popularidad y además creo que Fátima es una figura recontra querida”.

“Es querida, genera empatía por la construcción de carrera que hizo. No tuvo escándalos, básicamente la hizo arremangándose, agarrando el bolsito, yendo pueblo por pueblo, siendo su propia empresa, confiando en ella en un mundo hipermachista como es el mundo del humor y lo complicado que ha sido para las mujeres cómicas hacer su lugar”, sostuvo Calabró.

Fátima Florez en una de sus presentaciones en los escenarios de Mar del Plata

Tras un debate sobre la pareja y la política, Plager insistió con una nueva primicia y le preguntó a su compañera sobre cuándo podría darse la primera aparición pública de los enamorados. Calabró no se achicó y reveló que existiría un tiempo y un lugar estipulado. “Estamos detrás de la vuelta de Mirtha Legrand, a ver si eso ocurre o no. Si eso ocurre, será allí”, expresó la periodista.

Qué pasó entre Javier Milei y Fátima Florez en el programa de Mirtha Legrand el día que se conocieron

Milei y Florez se conocieron en el programa de Mirtha Legrand, que se emitió el 3 de diciembre de 2022, antes de que ella confirmara que estaba en crisis con su marido Norberto Marcos, de quien se separó en mayo pasado, tras 22 años junto a él. La flamante pareja compartió la mesa con Lucía y Joaquín Galán, María Fernanda Callejón y Jorge Giacobbe y se sentaron uno al lado del otro.

En ese momento, el candidato a presidente y la comediante protagonizaron un divertido intercambio de palabras que medió entre las imitaciones de ella y las respuestas políticas de él. A lo largo del programa se tocaron las manos, se miraron fijamente y hasta la capocómica lo utilizó para una de sus bromas. Pero, más allá de estos gestos, todo quedó en una simple cena con la diva de la televisión, o al menos eso parecía hasta que se confirmó que “La Chiqui” otra vez ofició de celestina con su programa -como había pasado con María Eugenia Vidal y Quique Sacco- y unió a la pareja.