Mario Negri habló sobre la interna en Juntos por el Cambio e hizo una dura autocrítica: “Gusto a poco”

escuchar

El diputado nacional por el radicalismo Mario Negri profundizó el miércoles sobre la fractura que atraviesa Juntos por el Cambio, mientras se dirimen las candidaturas en año electoral, y analizó con dureza el presente de la coalición. “Gusto a poco”, consideró, sobre la imagen que da el sector opositor a la sociedad.

Durante su paso por LN+, el legislador sostuvo que la Argentina atraviesa “un problema serio” y pidió “salir de cualquier interna”. Para terminar con la disputa electoral, consideró necesario el diálogo. “En el radicalismo hay que hablar un poquito más entre nosotros”, reflexionó.

El diputado del radicalismo, Mario Negri. Gonzalo Colini

Acto seguido, insistió en que la sociedad exige más de la oposición. “Para la sociedad, ya cuando nosotros hacemos declaraciones tienen gusto a poco. La sociedad nos pide que no nos peleemos. No es que no discutamos. Pero hay incertidumbre desde el Gobierno. Y la gente también ve incertidumbre en nosotros”, opinó Negri.

En esa línea, insistió: “Tenemos que dar certidumbre. Y la primer certidumbre es sacar ese gusto a poco que tenemos. Hay que generar confianza de que somos una alternativa. Por ahora, tengo la sensación de que los candidatos dan vueltas por todo el país con una biblia pero dicen ‘la que llevo yo es mejor que la del otro”.

“El narcotráfico va camino al Estado”

Con respecto a la ola de violencia e inseguridad que sufre Rosario, el referente radical advirtió que “este no es un problema encapsulado” en la ciudad santafesina. “El narcotráfico hace tiempo que transítica con comodidad en la Argentina”, indició. Y lanzó a continuación: “Transita del tal manera que no solamente la política lo ha acompañado sino que va camino al Estado ”. “El día en el que el narcotráfico se haga cargo de la política, no habrá más sociedad”, completó.

Para Negri, hay que “discutir en serio” lo que ocurre en Santa Fe “con una nueva ley que contemple esta nueva realidad”. “Hay que convocar al Congreso, estar a la altura de la circunstancias, hacer un debate en serio. Si nosotros no paramos al narcotráfico ahora, el narcotráfico se va a llevar al país puesto”, cerró.

LA NACION