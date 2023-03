Lionel Messi en Bayern Munich vs. PSG, en vivo: el minuto a minuto de los octavos de final de la Champions League

escuchar

15.10. En vivo: cómo ver online Bayern Munich - PSG

El partido tendrá transmisión de ESPN, pero se puede ver online por plataformas de cableoperadores o TV satelital, como Flow o DirecTVGO. También, por la aplicación Star+. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, podés seguir la cobertura en vivo en LA NACION, con las acciones del partido, los goles, las imágenes y el minuto a minuto.

15. Bienvenidos al minuto a minuto de Bayern Munich - PSG

Seguí la cobertura de uno de los cruces más atractivos que tiene los octavos de la Champions League, entre los franceses y los alemanes, que disputan el duelo de vuelta y que tendrá la presencia de Lionel Messi. La ida fue para Bayern Munich que ganó por 1 a 0 en en Parque de los Príncipes por lo que no será nada fácil para PSG revertir la serie en condición de visitante. Vale destacar que a partir de esta edición los goles de visitante no tienen plus por lo que si los de Galtier ganan por dos goles o más, se clasificarán a la próxima instancia. Si los franceses ganan por un gol, habrá alargue y luego penales. El partido está programado para las 17 (hora argentina) y se disputará en el estadio Allianz Arena, de Munich, con el arbitraje del italiano Daniele Orsato.

LA NACION