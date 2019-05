Mario Negri: "Voy a ganar y Córdoba no va a ser un feudo"

Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Gómez

11 de mayo de 2019

Mario Negri competirá por la gobernación de Córdoba en una fórmula que recibió el apoyo de la Mesa Nacional de Cambiemos y de la Casa Rosada. Ese aval se tradujo con el desembarco en Córdoba de figuras como la diputada nacional Elisa Carrió; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Córdoba Cambia es el sello que eligió el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados después de la fractura de la coalición nacional en la provincia.

-¿Por qué quiere ser gobernador?

-Lo decidí porque yo no robo ni miento y nunca me imaginé la voracidad de poder que expresa (Juan) Schiaretti, sin pudores y sin límites. Córdoba no va a ser un feudo. Quiero ser gobernador para devolverle a Córdoba la calidad institucional que nos arrebataron, para frenar el narcotráfico que ha perforado la provincia en los últimos años, para terminar con la corrupción y la impunidad. Para que tengamos una luz más barata, menos impuestos, para que nuestros abuelos puedan cobrar una jubilación digna restituyéndoles el 82%, y porque se puede y tenemos derecho a vivir más seguros. Para que el 38% de pobreza que hay en Córdoba se revierta con educación y más posibilidades de trabajo digno que nos acerque al futuro.

-¿Cuáles son las medidas que tomaría?

-La eliminación del fuero Anticorrupción que solo sirvió para garantizar impunidad; se requiere la sanción de una ley de extinción de dominio para recuperar lo que le robaron al Estado. Hay que reformar el Código de Procedimiento Penal para incorporar la ley de flagrancia, para que todo el que sea atrapado cometiendo un delito sea juzgado y condenado en dos semanas, con todas las garantías constitucionales y la creación del Consejo Provincial de Seguridad. También intervenir la Empresa Eléctrica (Epec) para terminar con el despilfarro y la corrupción para rebajar el precio de la luz un 25%; normalizar el sistema previsional y auditar lo actuado por la Agencia de Inversión y Financiamiento que controla el 20% del presupuesto y contrata la obra pública sin licitaciones ni controles.

-¿Qué diagnóstico hace de la provincia?

-Córdoba está en una profunda crisis: la endeudaron en $170.000 millones, tiene un déficit de $30.000 millones. La deuda está dolarizada en un 95%. El sistema de salud está explotado, se cerraron 150 clínicas en el interior y los hospitales públicos ni siquiera pueden prestar un servicio digno por una pésima asignación de los recursos humanos. Tiene niveles de pobreza inimaginables, la recibieron con un 8% y hoy hay un 38%. La Nación paga el 70% del déficit previsional, condonó $5000 millones de deuda de Epec y envió más de $30.000 millones extras para obras y gastos corrientes. Córdoba no está fuerte.

-Si gana, ¿convocará a la oposición?

-Voy a hacer todo lo contrario a lo que hace Schiaretti, vamos a dialogar con todos los partidos sin imponerles condiciones extorsivas ni cláusulas de adhesión. Los problemas que tiene la provincia no dejan margen para creer en liderazgos excluyentes salvadores.

-¿Qué hará si pierde?

-Voy a ganar.

-¿Qué pasará con Cambiemos en Córdoba después del domingo? ¿Hay posibilidad de reunificación?

-Los partidos que integran Cambiemos en Córdoba apoyan mi candidatura y la mayoría de los radicales también entendieron que esta es la mejor alternativa para ganarle al peronismo. En Córdoba se sabe bien quién apoyó en todo momento a Macri, aun marcando diferencias cuando hubo que hacerlo, y quiénes se corrieron cuando las cosas se le complicaron al Gobierno. Yo no especulo.