Mario Pergolini opinó por qué Javier Milei no sería un buen presidente

El empresario y periodista Mario Pergolini opinó sobre el crecimiento de Javier Milei en la política argentina y manifestó reparos respecto a la posibilidad de que pueda llegar a la Casa Rosada. “No sé si tiene una estructura como para ser presidente”, manifestó este viernes a LN+.

“Para mí, es demasiado exacerbado”, expresó Pergolini a Lucas Morando en el programa Casi Patriotas. El exdirigente de Boca consignó que la figura de Milei “está bien para los medios”, pero se preguntó si, al mismo tiempo, “está bien para otros lados”. “Se vuelve a confundir [relaciones] sociales, medios y necesidades reales de la política”, analizó.

Y profundizó: “El próximo presidente debería ser alguien más relajado, no sé si nos vendría bien tener a alguien alterado, o sin suficiente sustento detrás”. El exconductor de CQC sostuvo que “es muy difícil gobernar en este país sin apoyo” y remarcó que “el próximo presidente debería contar con [el apoyo de] más del 40% o 50%” del electorado.

Para Pergolini, el fenómeno Milei “es acorde a lo que está pasando en otras partes del mundo”. Atribuyó su surgimiento a la grieta y lo consideró como el representante de una tercera opción que, de todas formas, dijo, “es funcional a la grieta” misma.

En esa línea, el empresario manifestó que el próximo presidente debería ser alguien con experiencia y cierto capital propio. “No te digo un moderado del todo, pero sí una persona que sepa de gestión, que funcione. No podemos seguir con que ‘te pongo a vos’ porque ‘no puedo ir yo’”, planteó.

Además, indicó que Horacio Rodríguez Larreta “es un jugador serio para lo que viene”. Y consideró, a su vez, que Mauricio Macri y Cristina Kirchner no deberían estar en carrera. “No es él como tampoco puede ser Cristina. No les va a alcanzar para ser presidentes y no van a tener el consenso que se necesita”, argumentó.

También se refirió a Alberto Fernández y le achacó quedarse con un mensaje extemporáneo. “Si seguimos pensando que el peronismo nos puede guiar en 2022 pero con el discurso de los 70 o los 80, va a ser complicado. Me parece que Alberto tiene ese problema”, ahondó.