Una Argentina con el comercio exterior y los servicios públicos en manos del Estado, eso es lo que sueña el kirchnerista exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto una vez que se termine el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

"A la Argentina, después de la pandemia, me la imagino bien peronista, con las empresas de servicios públicos y el comercio exterior en manos del Estado ; con un Estado bien fuerte, porque la Argentina tiene la obligación de resolver cómo seguir alimentando al mundo, pero primero debe resolver la mesa de los 45 millones de habitantes de nuestra patria", sostuvo Mariotto.

Excompañero de fórmula de Daniel Scioli en la gobernación de Buenos Aires y exdirector de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Mariotto expresa el más rancio pensamiento kirchnerista.

"Si primero está la mesa de los argentinos y después los saldos exportables, el comercio exterior tiene que estar en manos del Estado", afirmó el dirigente peronista en declaraciones radiales.

Mariotto elogió la moderación de Fernández en la campaña electoral. "Si Alberto no hubiese sido moderado, no ganábamos" , afirmó. Pero sostuvo que ése tiempo ya pasó, que la contención política es una etapa superada. "Si en el Frente de Todos nos moderamos, deja de tener fogosidad; yo no me quiero moderar", sentenció.

Por último, Mariotto aseguró que "hay que activar esta oportunidad" política que se abre a partir de la crisis generada por la emergencia sanitaria. "Hay que trabajar para que, cuando termine la pandemia, podamos desarrollar una sociedad más justa y equitativa", concluyó.