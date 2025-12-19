Villarruel comentó un posteo en el que se acusaba a Bullrich de estar “totalmente gagá”

Durante las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de este jueves, la jefa del bloque de libertarios del Senado, Patricia Bullrich, cometió un error que trascendió a las redes sociales: la exministra de Seguridad Nacional tuvo dificultades para presidir la sesión, con problemas con el micrófono y equivocaciones en los turnos de palabra de los parlamentarios. Así, un seguidor de Victoria Villarruel compartió un posteo en el que acusó a la funcionaria de estar “totalmente gagá” y la vicepresidenta lo comentó.

En un momento de la jornada en el Senado, durante el debate del proyecto de modernización laboral, Bullrich le dio la palabra a Eduardo Vischi, sin embargo, tuvo problemas con el micrófono. “Puta que lo parió con esto, no me sale nunca, flaco. Me confundo porque fui ministra y diputada pero nunca senadora. Discúlpeme, se me sale automáticamente”, dijo la propia jefa de bloque a modo de broma pero también con bronca.

A raíz de la equivocación de la exministra, un seguidor de la vicepresidenta llamado Santino Dezzotti realizó una publicación en redes sociales en la que subió el error y escribió: “Totalmente gagá”. Además agregó, en referencia a la interna entre el oficialismo con la propia presidenta del Senado: “Y esta era la que iba a manejar a Villarruel”.

Y esta era la que iba a manejar a Villarruel!!!

La vicepresidenta, por su parte, reaccionó al posteo y, sin referirse al contenido del tuit, le lanzó un elogió a su seguidor. “Qué genial tu foto de portada. No se me ocurrió”, redactó sobre la imagen, en la que se la ve a ella con la bandera argentina detrás.

Dezzotti es un seguidor de Villarruel que se define como “antikirchnerista”, “villarruelista chirolista” -según un apodo que adjudicó Lilia Lemoine a quienes apoyan a la vicepresidenta- y “ñoño republicano (según ‘jamoncito’)”, en relación a la denominación del presidente Javier Milei.

Cuando Bullrich fue asignada como candidata a senadora y cabeza de lista de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, desde el oficialismo aseguraron que la exministra, como jefa del bloque, iba a ser una gran intermediadora con la presidenta del Senado, Villarruel, distanciada con Milei.

Bullrich, sobre la reforma laboral

Este jueves se debatió en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda la reforma laboral propuesta por el oficialismo, la cual tuvo dictamen gracias a una negociación de último momento a cargo de Bullrich, aunque recién se tratará en el recinto en febrero, en contra del pronóstico del Gobierno, que quería tener el proyecto aprobado cuanto antes.

Tal como informó LA NACION, la nueva hoja de ruta del oficialismo en el Senado contempla la postergación para el 10 de febrero del debate en sesión de la reforma laboral, mientras que, según afirmó Bullrich, se seguirán aceptando propuestas de modificaciones al proyecto para tratar de conseguir el mayor respaldo posible.

La jefa de bloque indicó, además, que, pese a la postergación del tratamiento, los votos para que la reforma laboral sea aprobada están y aclaró que “no hay nada escondido” detrás del cambio de fecha. "Podríamos tratarlo, tenemos los votos. Lo que pasa es que es increíble la cantidad de gente que quiere participar“, expresó.