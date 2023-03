Martín Insaurralde: “Queremos que la candidata a presidenta sea Cristina Kirchner”

escuchar

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincias de Buenos Aires, Martín Insaurralde, se sumó este sábado a las voces que dentro del Frente de Todos (FdT) piden que la vicepresidenta Cristina Kirchner vuelva a ser candidata a presidenta. En las redes sociales, la calificó como “la persona más capacitada para gobernar la Argentina y construir un futuro mejor” y también le manifestó su acompañamiento al gobernador bonaernse, Axel Kicillof, para ir por la reelección en la Provincia.

“Queremos que la candidata a presidenta sea Cristina. Es la persona más capacitada para gobernar la Argentina y construir un futuro mejor”, sentenció esta mañana Insaurralde en Twitter.

Tras ello, agregó: “Si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la Provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como lo hice en 2019 y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete”.

La publicación de Insaurralde tiene lugar al tiempo que grupos kirchneristas entre los que se distingue una nueva agrupación que lidera Andrés “Cuervo” Larroque se autoconvocaron para el próximo 11 de marzo en Avellaneda, donde bajo la consigna “luche y vuelve” se pondrán a la vanguardia de un operativo clamor para que Cristina Kirchner revise su negativa a ser candidata, como afirmó la vicepresidenta tras la condena en la causa Vialidad.

Cabe recordar que fue el propio Larroque, quien se desempeña como ministro de Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof, uno de los defensores de la idea de crear una comisión que tenga como objetivo insistirle a la vicepresidenta Cristina Kirchner que se presente en las elecciones de este año para volver a ocupar el sillón de Rivadavia. “Es la candidata natural, quien tiene más adhesión”, aseveró semanas atrás.

Asimismo, es uno de los representantes del FdT que califican de “proscripción” su condena en el caso Vialidad, pese a que no está firme y no tiene un impedimento legal para ser candidata hoy. En ese sentido, señaló respecto de la decisión de Cristina Kirchner luego de la última cumbre oficialista: “En realidad ella explicitó que no se bajó de nada, sino que padece un proceso de proscripción. Todos coincidimos, sobre todo teniendo en cuenta la situación a nivel regional”.

Andrés Larroque junto a Axel Kicillof

Otra de las voces que piden por la candidatura de la vicepresidenta es la del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien días atrás aseveró la militancia kirchnerista reclama el cambio de postura de la exmandataria.

“Adonde voy escucho ‘Cristina Presidenta’. Estuve con toda la dirigencia del peronismo de La Matanza y recibí todos saludos para Cristina Kirchner y piden ‘Cristina candidata’”, manifestó el funcionario el fin de semana pasado durante un acto en Moreno.

“Creo que lo lógico es ir a escucharla”

Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros de Alberto Fernández, Agustín Rossi, planteó días atrás una posición diferente y desestimó el poder que detentan ciertos sectores del kirchnerismo que pretenden socavar una eventual candidatura del Presidente.

Agustín Rossi, nuevo Jefe de Gabinete Tomás Cuesta - LA NACION

Consultado acerca de la creación de la comisión para pedirle a la vicepresidenta que revea su postura, Rossi dijo: “Creo que lo lógico y razonable, antes de ir a decirle a Cristina Kirchner qué tiene que hacer o qué queremos que haga, es ir a escucharla , que nos diga qué es lo que ve, cómo ve la situación y cuál es su rol dentro del espacio político”.

Por otra parte, cuando le preguntaron si existe un sector dentro del FdT que pretende minar la reelección de Fernández, contestó: “En el frente nadie tiene poder de veto. Hay sectores que son más importantes que los otros, que tienen una mayor capacidad de concentrar voluntades, pero nadie tiene poder de veto sobre otro. No está bueno que alguien le diga a otro ‘vos no podés ser candidato’. Alguna vez me lo dijeron a mí y no me gustó para nada (...) Las candidaturas tienen una parte de decisión individual, una parte de compromiso colectivo, una parte de convicción… Tienen una cantidad de elementos y me parece que también hay que respetar los procesos individuales de cada uno”.

Frente a la tajante respuesta, a Rossi le preguntaron si quienes le dijeron que no podía ser candidato fueron precisamente Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2021, cuando pretendió competir en Santa Fe contra la lista acordada por la exmandataria y el gobernador Omar Perotti y el propio jefe de Estado lo emplazó a bajar su postulación si quería mantener su cargo como ministro de Defensa. Entonces, respondió: “Bueno, ya pasó, digamos. Digo simplemente que no está bueno. Nosotros siempre exigimos como espacio político que se apele a la voluntad política de cada uno de los candidatos. Entonces, digo, no hay dentro del FdT nadie que tenga poder de veto. Falta tiempo y hay que cambiar un poco las ansiedades”.

