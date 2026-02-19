Enriquecimiento y lavado: revés para Insaurralde en su intento de usar un decreto de Milei para que no lo investigue la UIF

El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof Martín Insaurralde recibió un revés judicial en la causa en que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de que fuera fotografiado en 2023 navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

Insaurralde cuestionó que la intervención en la causa de la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte acusadora y pidió que sea apartada del caso.

Esto es porque un decreto del presidente Javier Milei dispuso que el organismo antilavado deje de ser querellante en causas judiciales.

Sofía Clerici posó en la entrada de Casa Cipriani Instagram: @sofiaclericiok

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en virtud del voto de la mayoría conformada por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Insaurralde. En minoría, el juez Mariano Borinsky votó por declararlo admisible.

La pretensión de la defensa de Insaurralde era que se le habilitara acudir a la Corte Suprema de Justicia contra los fallos que resolvieron no hacer lugar al apartamiento de la UIF en su rol de querellante en la causa.

En esa oportunidad, el juez Hornos recordó que la Corte Suprema de Justicia dijo que “las decisiones que rechazan la excepción de falta de acción y aceptan el rol de querellante, por regla no constituyen ni se asimilan a una sentencia definitiva”, y por eso no son materia de recurso.

Ahora volvieron los jueces a decir que el asunto no resulta una sentencia definitiva o equiparable a tal, ya que no se había acreditado un caso federal.

El 26 de septiembre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había hecho lugar a un recurso del fiscal ordenado que se le dé intervención en la causa seguida contra Insaurralde a los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ese peritaje ya tiene fecha de inicio y allí se analizarán los bienes de Insaurralde y del resto de los imputados.

Así se ve el Bandido 90, el yate que alquiló Martín Insaurralde. (Foto:https://marbellaboatcharter.com)

Hornos, en aquel fallo, dijo que la Corte Suprema de Justicia de LA NACION había creado con ese fin el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.

Sin embargo, en ese peritaje, el juez Luis Armella entendió que la exesposa de Martín Insaurralde, Carolina Álvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó.

“Se advierte que la participación de la Sra. Álvarez no se encuentra comprendida dentro de los alcances de la medida (peritaje), sumado a que hasta este momento no reviste carácter de imputada en las presentes actuaciones”, dijo el magistrado Armella.

La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano. Entienden que no es el juez el que imputa, sino el fiscal, y que en todo caso, todas las partes habían ya acordado que el peritaje involucre a Álvarez.

El peritaje comenzará el 3 de marzo y hay ánimo de que la tarea sea expeditiva, por lo que podría durar de tres a cuatro meses, dijeron fuentes del caso a LA NACION.

Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a su exmujer Jesica Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.

También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clerici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido, mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.

Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.

Allí es donde había sido incluida Álvarez. Pero ahora el juez dijo que no está imputada y la sacó del caso.