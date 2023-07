Martín Llaryora aclaró por qué dijo la polémica frase “pituquitos de Recoleta”

escuchar

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, intentó aclarar este jueves su controvertida frase “pituquitos de Recoleta” con la que apuntó el fin de semana a dirigentes porteños. Aseguró que fue una expresión del “cansancio” por la forma en la que referentes nacionales hacen política cuando van al interior del país. “No me lo banco”, lanzó.

“Me cansé, y creo que muchos estamos cansados, de que vengan continuamente dirigentes de Capital a enseñarte lo que tenés que hacer, a darte clases de lo que tenés que hacer, con un nivel muy agrandado”, afirmó en declaraciones a TN.

El domingo, en medio de la euforia por el triunfo del peronista Daniel Passerini como nuevo intendente de la ciudad capital, Llaryora lanzó un mensaje que pareció dirigido a la campaña de Juntos por el Cambio (JxC), en la que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich apoyaron a Rodrigo de Loredo.

“Somos más cordobeses que nunca. Hoy es Córdoba la que se puso de pie. Basta de que nos maltraten de afuera, de que nos venga a explicar qué hacer y cómo hacer los pituquitos de Recoleta ”, dijo entonces.

Debido a la repercusión que adquirió el tema, el actual gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, tuvo que dar explicaciones el lunes sobre la expresión que había tenido su aliado y sucesor en la administración provincial. “Hay falta de federalismo. Los gobernantes miran el país desde el AMBA”, intentó justificar el mandatario.

En ese contexto, Llaryora procuró aclarar sus dichos este jueves. Afirmó que “fue lo primero” que se le ocurrió y explicó que se trató de una frase que le decía su padre. “Mi papá trabajó entre 13 y 15 años en Buenos Aires, así que iba a verlo seguido, y cuando me agrandaba por algo me decía ‘no te hagas el pituquito de Recoleta”.

“ En esta campaña desfilaban dirigentes de Capital, tanto del kirchnerismo como de Cambiemos, que venían al interior a darnos clases . Para mí, nosotros le tendríamos que dar clases nosotros a ellos”, reflexionó.

En esa línea, puso el foco en las dificultades que tienen los gobiernos provinciales para afrontar el sostenimiento de los servicios de agua, de cloacas y de transporte a diferencia de lo que -cuestionó- sucede en el Área Metropolitana e Buenos Aires (AMBA).

“Allá todo lo hace la Nación. Pero lo importante es la discusión, no es que quiero que le saquen nada a los vecinos del AMBA, lo que no me banco es que me vengan a dar clases aquellos que no pueden dar clases ”, reiteró.

Llaryora reconoció que si hubiera expresado de otra forma quizás su discurso no hubiera tenido la misma trascendencia. No obstante, remarcó que el objetivo de su planteo fue abrir el debate en torno a la construcción de “un país más federal”.

“No me importa que me gasten, yo defiendo que tengamos que construir un país más federal. Si molesta lo que digo, que moleste. Pero tengo que defender a los cordobeses y hacer este planteo del interior”, aseveró. “No quiero que le saquen nada al AMBA, quiero que le den al interior las mismas posibilidades de crecer”, enfatizó.

LA NACION