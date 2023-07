El mensaje de Martín Llaryora contra Juntos por el Cambio tras la victoria en la capital de Córdoba: “Basta de los pituquitos de Recoleta”

escuchar

El gobernador electo de la provincia de Córdoba Martín Llaryora festejó el triunfo en la capital de Daniel Passerini como nuevo intendente y criticó la campaña de Juntos por el Cambio en donde los dos principales precandidatos a presidentes Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich apoyaron Rodrigo de Loredo en las elecciones municipales. “ Basta de que nos venga a explicar qué hacer o cómo hacer los ‘pituquitos’ de Recoleta” , ironizó quien sucederá a Juan Schiaretti en la gobernación, en referencia a la procedencia de los referentes de la oposición.

Tras confirmase la tendencia irreversible del escrutinio provisorio que posicionaba a Passerini por encima de De Loredo, Llaryora brindó un enérgico discurso en el que hizo énfasis en que la identidad cordobesa no necesita de las directivas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Las elecciones se ganan hablando con la gente no paseándose por los medios de la Capital Federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten y en donde nos difaman”, dijo Llaryora en el escenario y explicó que es más fácil gobernar un distrito “rico” como CABA y no así, un provincia del interior.

El discurso en contra de CABA de Llaryora

“Saben que yo no me callo. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses”, resaltó y hostigó a la oposición: “Vienen de visita y todos los días te dan clase de gobernabilidad, cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado. Vengan a gobernar en el interior”.

En ese sentido, insistió con que la ciudad de Buenos Aires “no produce nada” y en cambio es subsidiada por la producción de la provincias: “Hasta cuándo nos van a explicar cómo se gobierna bien, cuando todos los recursos son del interior de la patria. Devuelvan la guita de las retenciones”.

Tras ello, resaltó la gestión de Schiaretti y lo promocionó como próximo presidente del país. “No tenemos que esperar más liderazgos de la Capital Federal. Hay que construir liderazgos propios... Pongamos a Schiaretti de presidente. Hoy vienen muchos y recorren Córdoba; les agradezco a los que vinieron esta noche, la deben haber visto linda (…). Qué país sería la Argentina si tuviera un presidente como es nuestro gobernador Schiaretti. El interior tiene sus líderes, que le den una oportunidad para hacer el país federal”.

En suma, la elección municipal de Córdoba, que tuvo un condimento especial en la capital provincial, dio como ganador al peronismo local. A comienzos del mes de julio, Llaryora, de Hacemos Unidos por Córdoba, se impuso con el 45% (870.935 votos) a Luis Juez (Juntos por el Cambio), quien logró 41,85% (806.541 votos), y se posicionó como el nuevo gobernador electo con una diferencia de tan solo 64.394 sufragios. Y el domingo, Daniel Passerini consiguió extender la dominancia de Córdoba Capital al ganar la elección con el 47,1% (312.812 votos) sobre la fórmula de Juntos por el Cambio, capitaneada por Rodrigo de Loredo: 40% (262.254 votos).

LA NACION