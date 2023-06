Martín Lousteau, sobre la carta de Máximo Kirchner y el PJ: “Es una cosa de locos”

escuchar

El precandidato a jefe de Gobierno de la UCR, Martín Lousteau, criticó en duros términos la carta que difundió el Partido Justicialista, con aval de Máximo Kirchner, la cual desató la interna en el oficialismo. La consideró como “ una cosa de locos ”. Así, el senador sostuvo que el accionar del PJ desacredita la importancia de un documento institucional emitido por un partido político al utilizarlo para dejar expuesta una interna.

El miércoles por la tarde el sector justicialista de Máximo Kirchner lanzó duras acusaciones contra el presidente Alberto Fernández y el precandidato a presidente Daniel Scioli en medio de las negociaciones por las candidaturas para competir en las PASO en la coalición gobernante. Consultado en LN+ sobre ello, Lousteau indicó que es producto de cómo trabaja el Gobierno y que todo ello influye en la economía. “Es la certificación de algo que ya veíamos. Un Gobierno que va para China después al Fondo, lo castiga, pero va a buscar plata... Eso es parte de lo que mantiene en zozobra a la economía”, señaló el exministro de Economía de la Nación.

Después se refirió al dato de la inflación que reveló el Indec para el índice de precios de mayo de 2023 que resultó ser 7,8%, menor al 8,4% de abril, pero que ubica la inflación interanual en 114,2%. “ Si agarras un salario promedio del Ripte, y hacés cuentas de cuánto perdiste, son $9000″ , dijo el economista.

Además, reincidió en sus críticas hacia la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, tras el cruce que mantuvieron hace una semana en las redes sociales por la falta de crecimiento económico del país: “En los últimos 50 años la Argentina es el país número 16 que menos creció, pero según Cerruti es el país número 11 que más creció en el mundo”.

En ese sentido, dijo que el Gobierno no esté “preocupado” por la economía informal y enfatizó la creciente desigualdad en la sociedad. “Las crisis en la Argentina suelen ser por devaluación mas inflación después. El que más sufre es el que no tiene capital financiero, el que tiene que alquilar más caro o no tiene capital humano. Entonces el que queda mas rezagado es el de la economía ‘barrani ’”.

“La historia del aumento de la desigualdad en la Argentina es esa. En el 74′ teníamos 6% de pobreza, hoy 40%. Es la misma torta peor distribuida, hoy hay más pobres”, profundizó.

El caso de Cecilia Strzyzowski

En otro tramo de la entrevista, fue consultado sobre el caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco y que tiene como protagonistas a sindicalistas y candidatos a cargos legislativos del oficialismo de Jorge Capitanich. “No es la primera vez que ocurre algo así en una provincia donde se usa el aparato político para el encubrimiento. Lo que uno ve es que debe haber otros casos que no tienen esta magnitud y no se conocen”, sugirió.

Tras ello, sostuvo que lo primero que debería haber hecho el gobernador “es dar la cara”, y que en el Gobierno hay una “doble vara”. “ Si esto pasaba en una provincia gobernada por Juntos por el Cambio, el gobierno nacional estaría reaccionando y acá no reacciona ni el gobernador ni el Gobierno ”.

Asimismo, se lamentó de que “al final los valores” que pregona el kirchnerismo y el peronismo “no son absolutos”, porque “son solamente si benefician o perjudican” políticamente.

Por último, estuvo de acuerdo en que se debería modificar el curso electoral de los escrutinios que se llevarán a cabo el próximo domingo en Chaco, y analizó: “Lo que ha pasado lo hemos visto en otras provincias. También el sistema de medios local, cooptado, tampoco lo visibiliza. Recién sale cuando escala y lo muestran los medios nacionales”.

LA NACION