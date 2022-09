Martín Lousteau y Facundo Manes se mostraron juntos con mensajes a la interna opositora: “Hay que generar algo por encima de los extremos”

En medio de las tensiones en Juntos por el Cambio por la estrategia electoral de 2023 y el futuro perfil del espacio, Martín Lousteau y Facundo Manes, dos de los principales referentes de la UCR, se mostraron juntos hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y llamaron a alejar a la coalición opositora de los “extremos” .

Durante una conferencia con miles de jóvenes, el senador nacional y el diputado y médico exhibieron su buena sintonía: coincidieron en que las reformas que necesita la economía argentina requerirán del diálogo y consenso, y remarcaron que “las universidades” deben ser un “motor para el desarrollo del país”

Además, Manes, uno de los dirigentes de la UCR que aspira a competir por la presidencia en las próximas elecciones, dijo que las posiciones extremistas sirven para “ganar elecciones”, pero no para darle sustentabilidad a un programa de gobierno. A la vez, remarcó que el partido radical “va a buscar el poder en la Argentina el año que viene y va a competir en la mayoría de los distritos y categorías”.

“El radicalismo va a liderar la coalición opositora el año que viene. Eso es involucrarse y cambiar las cosas”, enfatizó Manes, en medio de las fricciones con Mauricio Macri y el Pro por la identidad de Juntos por el Cambio. El neurólogo -que ocupa una banca en la Cámara de Diputados- se jactó de haber hecho una gran elección interna contra Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del 2021, pese a que, sostuvo, enfrentó al aparato del kirchnerismo y el poder territorial y “mediático” de Pro. Es más, acusó a sus socios de haberlo marginado de la cobertura mediática: “No aparecía en los medios. Estuve solo veinte días”, señaló.

Y recordó que se enfrentó al expresidente Macri, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, entre otros. “El radicalismo de Buenos Aires está de pie”, exclamó.

Por su parte, Lousteau también hizo señalamientos a la interna de Juntos por el Cambio: “Si tenemos que pelear contra los que acumulan privilegios y nos da miedo un tuit o lo que opine un medio o a lo que va a decir alguien de nuestro propio espacio, no tenemos nada que hacer acá, porque la única forma de enfrentar los privilegios es con coraje colectivo”, aseguró.

Manes y Lousteau, en la UBA

El exembajador argentino en Estados Unidos, quien pretende pelear por la sucesión de Rodríguez Larreta en 2023, envió un mensaje antigrieta: “Las reformas para que tengan sustento requieren una conversación”, sostuvo.

Y añadió: “Primero, frente a los fanáticos del mercado o de que no exista el Estado, la democracia no es eficiente. Podemos hacer un Estado más productivo, pero requiere una negociación con el otro. La democracia es negociación y eso no es perder convicción”.

Según Lousteau, los ciudadanos de la Argentina “somos hijos de un matrimonio que se lleva mal”, en relación a las posiciones extremas del macrismo y del kirchnerismo. “Cuando más se lleven y más dialoguen, más podemos encontrar soluciones. Las banderas no pueden ser totalitarias -nosotros somos la República o la libertad-, porque qué pasa si perdemos por el 51%. Todo requiere más tolerancia y coraje”, dijo.

Luego, Lousteau resaltó que “el Estado está repleto de privilegios y hay que ir a pelear contra eso y con coraje, porque esos privilegios retroalimentan el mal gasto” público. “Hay que emprender colectivamente para enfrentar con coraje el statu quo”, insistió.

A su turno, Manes ratificó que la oposición debe “apostar a generar algo por encima de los extremos”. Y explicó: “¿Qué significa hoy ser de izquierda o de derecha? Todo el mundo quiere que la economía crezca. Estar más en el centro o por arriba del laberinto de la derecha, es que la economía tenga un sentido humano y que sea verde”.

“La diferencia entre alguien de extrema derecha es que quiera que crezca la economía sin pensar en el humano y lo verde. Los dos [por Lousteau] pensamos que la Argentina tiene que crecer eco, desarrollarse con un profundo sentido humano y con una economía verde”, completó.

Durante la charla con jóvenes en la UBA, Manes dijo que el país “no va a salir adelante con las mismas prácticas de siempre: Lo primero que necesitamos es que más gente de nuevas generaciones que no está contaminada con las viejas prácticas se involucren”.

En su análisis de la crisis económica, Lousteau advirtió que “la batalla de esta generación es volver a hacer un Estado al servicio de los ciudadanos”. “Si hubiéramos crecido como el resto de los países de la región tendríamos el 10% de pobreza y no los índices que tenemos”, puntualizó.

Manes también les envió un mensaje a los argentinos que deciden emigrar por la situación económica y social: “Necesitamos animarnos a pensar distinto y desafiar a todos los que dicen que la salida es Ezeiza, por eso estamos acá, porque ese nuevo rumbo va a salir de las universidades y de los estudiantes, que fueron, son y serán el alma revolucionaria de los pueblos”, apuntó el médico, quien pidió una “nueva reforma universitaria”.

Minutos antes, Lousteau había convocado a inspirarse en Raúl Alfonsín. “Estamos cerca del aniversario del alfonsinazo en Ferro, imagínense ese momento y la calamidad que se vivía y ahí hubo un animarse de Alfonsín. Tenemos que inspirarnos en Alfonsín y en su coraje, dónde el movimiento estudiantil también mostraba ese coraje de enfrentar a la dictadura”, continuó.