Martín Menem cuestionó a Carignano por desenchufar los micrófonos en Diputados

Este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del episodio de la sesión por la reforma laboral, en la que la diputada de Fuerza Patria Florencia Carignano desenchufó los micrófonos de una consola del recinto para impedir que continuara el debate por el proyecto de ley oficialista.

En ese marco, el libertario criticó la actitud de la legisladora kirchnerista y apoyó el proyecto de ley de La Libertad Avanza para expulsarla de la Cámara baja.

“Entiendo que las sesiones se calientan. Me parece un acto vandálico. Me parece nefasto que Carignano reivindique su actitud, ella tiene que entender las reglas democráticas. Debería haber pedido disculpas. El partido por el que fue electa perdió. Se votó una ley que no le gusta y se la tiene que comer, se la tiene que bancar”, indicó Menem en diálogo con Radio La Red.

Sin embargo, admitió que no están los votos suficientes para que avance su expulsión. “Creo que Carignano debe ser expulsada pero los números no están. Ese tipo de conductas deben ser sancionadas. Es un acto vandálico que podría tener la consecuencia de poder suspender la sesión”, insistió.

Además, en la antesala de una nueva apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, en la que el presidente Javier Milei brindará un discurso el domingo a las 21, Menem aprovechó para volver a condenar “cualquier actitud que esté por fuera del reglamento”.

“Entiendo que la temperatura sube, los temas en disputa son caliente. Tenés un espacio que gobernó mucho tiempo y fracasó y un espacio nuevo que genera resultados. Se genera un clima denso en el Congreso. Yo condeno cualquier actitud que esté por fuera del reglamento. Pero para condenar esas cosas tenemos que modificar el reglamento, está desactualizado. Pero no tengo facultades para eso, tiene que ir a comisión con un proyecto de resolución. Dos tercios no tiene nadie. Vamos a intentar ir purificando de a poco el sistema. De fondo, las conductas no dejan de ser un problema moral”, sostuvo.

La justifiación de Carignano

La diputada kirchnerista, por su parte, reivindicó su accionar durante la sesión por la reforma laboral, donde desconectó los cables del personal taquigráfico para que no iniciara el debate en el recinto. “Lo volvería a hacer para que no se trate esa ley de mierda”, expresó el viernes en declaraciones radiales. También apuntó contra los diputados de la bancada oficialista, a los que calificó de “descerebrados”.

Fue en la antesala del tratamiento de la reforma laboral que se desató el escándalo. Desde Unión por la Patria denunciaban que La Libertad Avanza buscaba hacer un debate acotado, con pocos oradores, y escasas cuestiones de privilegio y homenajes. En ese contexto, varios de los legisladores se acercaron al estrado del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para protestar.

Carignano fue una de las que se aproximó y quedó a metros del escritorio del personal taquigráfico. Tras una rápida evaluación con la mirada, se arrimó y desconectó los cables de una consola de audio. Su accionar fue grabado por la diputada libertaria Lilia Lemoine. En esos videos, se escucha a la legisladora oficialista cuestionar su accionar. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dijo.