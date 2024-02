escuchar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue consultado por Luis Majul en la pantalla de LN+ sobre su continuidad al frente del recinto a raíz del fracaso de la ley ómnibus que el Gobierno había mandado al Congreso. El riojano, despejó esas dudas, pero aseguró que “hay gente que trata de sacudir el árbol”.

“Es parte de la puja, no me preocupa, sé muy bien el trabajo que hacemos en la Cámara”, dijo Menem ante la consulta del periodista que estaba acompañado por Pablo Rossi y Estaban Trebucq. “Tenemos un gran equipo en esta instancia y forma parte de la puja”, señaló el presidente de Diputados, también en el marco de una posible alianza entre La Libertad Avanza y el Pro, que volvió a reflotar el nombramiento de Cristian Ritondo en lugar de Menem.

“El presidente de la Cámara es de La Libertad Avanza y lo va a ser durante los próximos cuatro años, que no queden dudas.. Es una tradición parlamentaria”, exclamó. “ Pasa que hay algunos intereses de gente que trata de sacudir el árbol y tensar la cuerda innecesariamente ”, insistió.

Más tarde, volvió a criticar el pedido de la Unión Cívica Radical de acelerar la conformación de la comisión bicameral encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia. Aseguró que no “está enojado” con los diputados radicales, pero recordó la poca actividad de la comisión durante los últimos dos años.

“No estoy enojado, pero sí hay que tener en cuenta que en 2023 la comisión bicameral no se reunió nunca. En 2022 se reunió una sola vez y solo para su conformación. No trató ningún decreto. La última vez que trabajó la comisión fue en noviembre de 2021 y en un solo día trató 115 decretos, pero de 2019, o sea dos años después”, explico Menem y añadió: “Me preocupa que haya cierta crítica a la celeridad cuando históricamente no pasó antes. Forma parte de la política”.

Sin embargo, recordó que la votación particular de los artículos, los diputados de la UCR se unieron a Unión por la Patria para no aprobar los cambios y modificaciones que proponía el Ejecutivo. “Cuando llegué a la Cámara me transmitieron que existía un grupo de 107 legisladores que no nos iban a acompañar. 102 de Unión por la Patria y 5 de Izquierda, pero que el resto nos iba a acompañar. Dentro de Juntos, los radicales y el Pro”, detalló.

“En los hechos, en la [votación] general apoyaron, pero a la hora de lo bifes, en los incisivos y artículos aparentemente empezaron a saltar algunas cuestiones que evidentemente tocaban intereses que afectaban puntualmente a algunos que no piensan en la gente. Sectores puntuales que se olvidan de la gente y están de espalda a la población”, se quejó sobre el fracaso de la ley ómnibus.

Noticia en desarrollo