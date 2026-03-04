Sugestivo gesto de acercamiento a La Libertad Avanza de un ladero de Elisa Carrió

La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso contó con dos llamativos invitados. En uno de los palcos que ocupaban funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), también se encontraban los exdiputados Rodrigo De Loredo (UCR) -que ya había intentado acercarse al oficialismo en más de una oportunidad- y Juan Manuel López (Coalición Cívica). La participación del “lilito” en la ceremonia alertó por un posible acercamiento con Casa Rosada y abrió sospechas sobre un eventual desembarco en alguna oficina nacional.

Las alertas se activaron luego de que López compartiera en sus redes sociales un sugestivo posteo sobre el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa con marcado tono institucional. En el mensaje, omitió toda referencia a los agravios de Javier Milei contra el bloque peronista y los diputados de la izquierda, como Myriam Bregman. Se desmarcaba, así, de otros dirigentes de su partido como Maximiliano Ferraro que denunciaron la “brutalidad comunicativa” e “incivilidad” del primer mandatario.

Una apertura de sesiones desde otro lugar. El domingo asistí a la Asamblea Legislativa de Apertura de Sesiones Ordinarias.



Por mandato constitucional, el Presidente dio cuenta del estado de la Nación y estableció las prioridades para el nuevo período de sesiones ordinarias que… pic.twitter.com/yGk0Jsja9q — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) March 3, 2026

“Apoyado en una composición parlamentaria que consideró especialmente reformista, el Poder Ejecutivo anunció un ambicioso programa estructurado en diez paquetes de reformas por ministerio, a ser presentados mensualmente ante el Congreso”, escribió el exdiputado, previo a enumerar las principales iniciativas del oficialismo. “Para quienes nos dedicamos a analizar el Congreso y las reformas con impacto económico, comienza un año más que interesante”, concluyó.

Su excompañera de bancada Mónica Frade no tardó en responderle con cierta ironía. “Más que ‘interesante’ compañero. Si es como hasta ahora, efectivamente será el Presidente más violador serial de la Constitución Nacional (ya que le gusta ser el ‘más’)”, comentó. El domingo, la diputada había resaltado la “decadencia” del discurso oficial y convalidado las declaraciones de Ferraro contra la falta de anuncios concretos y el “circo romano” que -consideró- había montado el Presidente.

“Todas generalidades y anuncios grandilocuentes y megalómanos. Ni un anuncio concreto. Más que una apertura institucional, hablando de Roma, montó su propio circo romano. Espectáculo, gritos y brutalidad comunicativa. A lo Calígula”, sostuvo el presidente de la Coalición Cívica.

Ferraro presidió la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente y su entorno más cercano.

APERTURA DE SESIONES MUY ORDINARIA



Todas generalidades y anuncios grandilocuentes y megalómanos. Ni un anuncio concreto.



Más que una apertura institucional, hablando de Roma, montó su propio circo romano. Espectáculo, gritos y brutalidad comunicativa. A lo Calígula.



Hizo del… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 2, 2026

Es un mensaje de marcado tono opositor que contrasta con la postura adoptada por López, que eligió correrse del debate por las formas, destacar el contenido y ordenar los principales puntos de la exposición de Milei, una línea que suelen seguir los principales aliados del Presidente. En el partido de Elisa Carrió descartan, de todos modos, que el exdiputado termine llegando a un acuerdo con LLA. Es decir, no creen que siga el camino del legislador de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, quien supo militar en las filas de Carrió y ahora se muestra como un ferviente defensor del modelo de Milei. Otro exlilito que mutó en libertario es Fernando Iglesias, actual embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.

Ante la consulta de LA NACION, López negó un eventual acercamiento con el oficialismo y aseguró que está enfocado en construir una nueva carrera como consultor político. Según explicó, fue justamente por ese cambio en su carrera que optó por limitar su opinión del discurso de Milei al contenido programático. “Intenté ser súper objetivo, pero obviamente no me gustaban [las formas], no aplaudí”, justificó.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue quien le extendió -a través de Sharif Menem- la invitación a la ceremonia. Al igual que a De Loredo, que presidió la bancada radical hasta diciembre, los convocaba en calidad de “exjefes de bloque”. Ambos compartieron palco con dirigentes libertarios como el legislador porteño Nicolás Pakgojz, mano derecha de Pilar Ramírez, jefe de LLA en la Capital.

El exdiputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López en la apertura de sesiones ordinarias junto a Rodrigo De Loredo (UCR) y Nicolás Pakgojz (LLA) Instagram Juan Manuel L

LA NACION intentó consultar en el entorno del titular de Diputados por la citación, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

A diferencia del radical, que había pujado por confluir con LLA en más de una ocasión, López había procurado mantener mayor distancia del gobierno nacional durante la primera mitad del mandato libertario.

No obstante, una primera alerta se activó cuando el año pasado, el “lilito” se negó a apoyar la citación a Karina Milei al Congreso para que informase sobre el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) bajo el argumento de que se comunicaba “con dificultad”.

Felicitaciones. Decisión y acción estratégica, pragmática y de alto consenso. Pocas veces pasan estas cosas. — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) February 26, 2026

Ahora, privado de su banca en Diputados, el dirigente bajó el tono a las críticas, con sugestivos silencios frente a los ataques del primer mandatario a empresarios y dirigentes de la oposición. Elogió, en tanto, las gestiones del canciller Pablo Quirno por la rápida promulgación del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE). “Decisión y acción estratégica, pragmática y de alto consenso. Pocas veces pasan estas cosas”, sintetizó. En otro posteo de fines de febrero, rechazó el carácter estatal de Aerolíneas Argentinas, en línea con el plan inicial del gobierno de avanzar con su privatización.

Pese a estos guiños, López asegura que no tiene intención de adherir o asesorar como consultor al Poder Ejecutivo o el bloque libertario.