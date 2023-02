Martín Tetaz cruzó a Alberto Fernández: “¿Sabés dónde hay que esperar dos horas? En los comedores comunitarios”

escuchar

El diputado nacional por Evolución Radical, Martín Tetaz, cruzó este sábado al presidente Alberto Fernández por sus dichos ayer en un acto en la provincia de Entre Ríos, donde afirmó: “Ahora resulta que las quejas que yo escucho son que para ir a comer hay que esperar dos horas”. Frente a tales declaraciones, el legislador replicó: “¿Sabés dónde hay que esperar dos horas? En los comedores comunitarios”.

Consultado en Radio Mitre acerca de las expresiones del jefe de Estado, quien se refería al repunte de la actividad hotelera y gastronómica tras la pandemia de Covid-19 cuando lanzó la polémica frase, Tetaz sentenció: “¿Sabés dónde hay que esperar dos horas? En los comedores comunitarios donde la gente tiene que ir a comer porque no tiene plata para comer en la casa. Mientras el Presidente dice eso, hay récord de personas comiendo en comedores en la Argentina y el Gobierno además tiene récord de plata gastada para darles subsidios a esos comedores”.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) encabeza el anuncio de obras de infraestructura y deportivas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. https://t.co/HvHdeY7a5B — Casa Rosada (@CasaRosada) February 3, 2023

Tras ello, el legislador completó: “Si él [por Fernández] no sabe que su propio gobierno está gastando una fortuna para que la gente pueda comer en un comedor porque no puede comer en la casa... Y además tampoco es cierto el dato sobre restaurantes y hoteles, que son una minoría de la población y están un 20% debajo del nivel de consumo que había en el año 2017 -con los datos del propio Indec-, así que no veo que haya nada para festejar en la Argentina, realmente”.

De esta forma, se manifestó en línea con otros referentes de la oposición, como el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, quien ayer cuestionó en Twitter: “Alberto Fernández: ‘Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer’. Según el Indec hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que no comen. Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa en el país”.

Alberto Fernández: “Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer”.

Según el INDEC hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que NO COMEN.

Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa en el país. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 3, 2023

En otro tramo de la nota, Tetaz también analizó brevemente la coyuntura económica argentina en términos generales. En ese contexto, le contestó al exministro de Producción y actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, quien había cuestionado la falta de gestión de Tetaz frente a sus recurrentes críticas contra el Gobierno.

“La gestión de De Mendiguren en 2002, llevándose todo puesto como si fuera un elefante adentro de un bazar, fundiendo a la economía y a una cantidad de empresas y de empresarios con aquella pesificación asimétrica que todavía muchos recuerdan... bien, gracias”, comenzó el opositor y agregó: “Y la gestión de De Mendiguren de ahora, donde hace doce meses que está parada la producción industrial en la Argentina y que está estancado el nivel de actividad económico porque están rompiendo todo con las importaciones de insumos tampoco la quiero tener”.

Por último, remató: “Me parece que este es un Gobierno que por su gestión tiene que pedir disculpas antes que hablar, ¿no?”.

