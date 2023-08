escuchar

Martín Tetaz destruyó este lunes en vivo, en LN+, una máquina para fabricar billetes, la misma que ya había utilizado en 2021 en el programa de Mirtha Legrand, entonces, al igual que ahora, en medio de un contexto electoral. El diputado pisoteó el aparato en vivo hasta romperlo en pedazos con la intención de exponer la necesidad de frenar la emisión monetaria para acabar con la inflación. “La Peser”, como llamó al lanza billetes, quedó reducido a fragmentos en el piso del estudio.

Tetaz realizó la escenificación como parte de su análisis crítico de las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, al que consideró una renovación del “plan platita” con intenciones ligadas a la campaña y que tiene como consecuencia más inflación. En ese sentido, planteó que la principal medida que debe llevarse a cabo para controlar el proceso inflacionario es evitar que la presidencia del Banco Central esté supeditada a los deseos del presidente de turno.

“ Se necesita independencia absoluta del Banco Central como en Perú, Colombia, Chile, Uruguay o Brasil , donde está Lula [Da Silva] despotricando porque el Banco Central no le baja la tasa de interés, pero la inflación en Brasil hoy es la mitad que tenia [Jair] Bolsonaro hace un año”, explicó el economista en declaraciones a +Nación, conducido por Luis Majul y Pablo Rossi.

La satírica demostración de Tetaz sobre la forma de controlar la infalción

Tetaz manifestó que tanto él como como otros miembros del equipo económico de Juntos por el Cambio enviarán al Congreso el mismo 10 de diciembre -fecha en la que asuma el nuevo presidente- un proyecto de ley para asegurar la autonomía del ente bancario. “No se va a aprobar el 10 porque tiene un trámite parlamentario de trabajo en comisiones, un paso por Diputados, el Senado y luego la promulgación”, advirtió. “Va a llevar probablemente tres meses”.

En ese sentido, se refirió a las eventuales autoridades del ente monetario. “El primer presidente que nombre Bullrich será el encargado de hacer esa transición. Luego la ley determinará cómo se nombra la autoridad del Banco Central. Y el presidente de la Nación: ni Bullrich, ni nadie que venga después, van a tener nada que ver con su designación”.

Así, aseguró que la medida va evitar que las autoridades del organismo puedan ser desplazadas por la Casa Rosada. “ No tiene que pasar de nuevo ni un [Martín] Redrado ni un [Darío] Sturzenegger . Al primero lo echó Cristina [Kirchner] porque no le quiso dar las reservas y a Sturzenegger lo echó [Mauricio] Macri porque no quiso bajar la tasa de interés”.

En ese contexto, decidió escenificar lo que significa que el Banco Central esté supeditado a las órdenes de la Casa Rosada y lo que puede suponer un cambio en la relación con el Poder Ejecutivo con la emisión monetaria como problema de fondo. El economista estrelló así contra el suelo “la Peser”, una maquina lanza billetes de $1000 falsos. “Esto es lo que hay que hacer con la maquinita que genera inflación en la Argentina. Basta de la maquinita”, manifestó. “Un presidente nunca más va a poder echar a un presidente del Central que esté haciendo su trabajo para bajar la inflación”, agregó.

LA NACION