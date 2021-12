Martiniano Molina jura como diputado y su voto podría ser decisivo en el debate para la re-reelección de los intendentes

Martiniano Molina no pudo jurar como diputado por la provincia de Buenos Aires el pasado 9 de diciembre, porque tenía coronavirus. Cuando se supo que no estaba vacunado también se puso en duda que el cocinero y exintendente de Quilmes finalmente pudiera jurar hoy, en la previa de la sesión en la que se debatirán el presupuesto 2022, la ley impositiva bonaerense y las reelecciones de intendentes bonaerenses. No era un dato menor, ya que el voto de Molina podría definir la puja que atraviesa al oficialismo y la oposición.

En la primera semana de diciembre, Molina fue noticia porque trascendió que no se había inoculado contra el coronavirus. “No estoy vacunado, pero tampoco soy antivacuna”, explicó luego de contraer coronavirus, y justificó: “Vengo de una familia que se dedica a la homeopatía. Elegí no vacunarme, pero no milité la posición antivacuna”.

Tras haber superado la enfermedad, el diputado electo informó que había cambiado de opinión. “No dudo de que la vacunación ha sido uno de los avances sanitarios y por ese motivo me inocularé contra el Covid-19″, dijo en su cuenta de Twitter, y aprovechó para criticar al oficialismo: “Los que ahora levantan el dedo acusatorio y dan lecciones de moral son los mismos que decidieron encerrarnos, empobrecernos y ubicarse en los primeros lugares de la fila para ser vacunados”.

Kreplak aún hoy pide “responsabilidad individual para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo”, como si él lo hubiera estado cuando, con su silencio cómplice, cientos de militantes recibían los “favores” de la política corrupta. — Martiniano Molina (@YoSoyMartiniano) December 15, 2021

En un principio, el diputado iba a vacunarse ayer. Pero, según fuentes de su entorno, no fue inoculado. De allí a que se pusiera en duda su jura, ya que en la provincia de Buenos Aires rige el pase sanitario. Sin embargo, tras presentar un PCR negativo, Molina ingresó al Palacio Legislativo, indicaron a LA NACION desde la Cámara baja. De todos modos, tras la jura, su participación en la sesión y el debate podría ser por vía remota.

En la Cámara de Diputados bonaerense se exige el pase sanitario a los empleados, que deben mostrar todas las mañanas la aplicación Mi Argentina o su carnet de vacunación. El control aplica para la “mayoría de las áreas” y depende del área de seguridad de la Cámara baja. “El Pase Libre Covid se le pide tanto a los trabajadores y trabajadoras que atienden al público, como a quienes asisten a la Cámara de Diputados para realizar trámites en los diferentes puestos de atención”, agregaron las fuentes ante la consulta de LA NACION. No sería obligatorio, según dieron a entender, para los diputados.

Su voto en la reelección de intendentes

El voto de Molina podría resultar decisivo en la puja por las reelecciones. Inicialmente, fue contabilizado como parte del grupo que rechaza modificar la ley 14.836, que establece un máximo de dos mandatos consecutivos para los intendentes. En ese bando se encuentran los legisladores vidalistas, los massistas, los leales a Elisa Carrió y a Martín Lousteau y los tres diputados de Avanza Libertad.

En las últimas horas, en los pasillos de la Legislatura creció con fuerza la versión contraria: que Molina votaría alineado con los intendentes de Pro, que buscan por lo menos acceder a un mandato más en 2023. De hecho, es uno de los 14 diputados de Pro que no firmó el documento que compartió la exgobernadora María Eugenia Vidal. “Ella está muy defraudada”, dicen.

Si el grupo opositor a los cambios a la ley logra reunir 31 votos, un tercio de la Cámara baja, bloquearía el debate. Es un número ajustado, donde una baja, o un voto sorpresivo, definirían la cuestión.