Cocineros argentinos se despidió de la TV Pública con un guiso federal, una choripaneada, la vuelta del primer conductor y más de 100 invitados

Hoy, apenas el reloj marcó las 14, comenzó el último programa en vivo de Cocineros argentinos. La producción del ciclo se encargó de idear una despedida a lo grande. Conducido por Chantal Abad, Juan Braceli y Luciano García, el menú buscó representar el espíritu del programa, con una fuerte impronta argentina.

A lo largo de dos horas, los conductores del histórico ciclo de la emisora estatal le agradecieron a cada uno de los que hicieron posible el proyecto y remarcaron la impronta federal del programa a lo largo de sus más de 15 años de aire. El estudio contó con una cálida tribuna que incluyó a más de 100 representantes gastronómicos de todo el país que supieron acompañar con cariño cada una de las propuestas especialmente diseñadas para la última emisión.

Menú especial

En esta emisión especial, Cocineros argentinos quiso remarcar el espíritu que tuvo el ciclo desde su nacimiento

El staff preparó una gran choripaneada para más de 100 comensales y una súper polenta a la tabla para compartir con todos los presentes. El plato estrella fue el guiso federal que guió, paso a paso, Braceli con productos de todas las regiones y que incluyó más de treinta kilos de carne y veinte unidades de chorizo para alimentar a toda la tribuna que contó con invitados especiales, productores regionales y representantes gastronómicos de todas las provincias.

Cocineros argentinos transmitió cultura gastronómica federal a lo largo de 16 temporadas por la TV Pública

La noticia del levantamiento de Cocineros argentinos impactó fuerte dentro del mundo gastronómico y televisivo. Y es que el ciclo que produce Kapow desde 2009 en la TV Pública ya dejó su huella en la historia de la pantalla chica.

Agradecimientos y homenaje

El programa, que debutó con Martiniano Molina al frente y que al año siguiente le pasó la posta al fallecido Guillermo Calabrese, hizo hincapié en una cocina cercana a la gente. Pero, además, le dio lugar a un grupo de jóvenes profesionales como Juan Braceli, Juan Ferrara y Ximena Sáenz.

Guillermo Calabrese dejó su sello en el ciclo

Martiniano Molina fue uno de los invitados especiales de la última emisión y colaboró en la preparación del guiso. “Sé que hay un poco de tristeza y dolor pero hay que quedarse con el corazón lleno y los felicito por todo el trabajo hecho”, disparó agradecido por lo vivido en los inicios del ciclo. Además, en lo que fue uno de los momentos más emotivos de la transmisión, el chef dedicó un mensaje a los grandes referentes de la cocina en la televisión argentina: Gato Dumas y Guillermo Calabrese. Sus palabras fueron el puntapié para un pequeño video homenaje a “Cala”, que envolvió de conmoción al estudio. El entrañable chef se ganó el amor de todos sus colegas y fue recordado con un aplauso cerrado y palabras de aprecio.

El brindis, la última receta y un final festivo

Para cerrar la emisión, García preparó una clásica torta de chocolate y dulce de leche. “Hace 7 años me invitaron por primera vez al programa, hasta que la cosa fue mutando y se transformó en algo mucho más lindo que ser pastelero. Me convertí en comunicador”, reflexionó sobre su paso por el ciclo. “Gracias a los que confiaron en mí. Me regalaron algo hermoso: tener el valor de reproducir la receta de mi abuela”, resumió con emoción. “Detrás de cada cara hay una historia, un productor, una pyme, un emprendimiento. Es muy fuerte”, agregó conmovida Chantal Abad.

Cocineros argentinos se despidió en medio de un clima festivo

Los conductores destacaron la vocación del programa de abrirle sus puertas tanto a gastronómicos profesionales como a principiantes y aficionados. Además, remarcaron su rol de servicio a la hora de potenciar y difundir las fiestas populares regionales a lo largo de todo el país.

Las palabras finales estuvieron a cargo de Braceli: “Hay que tener memoria, recordar los inicios. Esto arrancó como una prueba, iba a dura tres meses y duró más de 15 años. Gracias a todas las gestiones a lo largo de todos estos años. Este programa no era posible si un canal público no apostaba por él. Somos una hermosa suma de identidades”, destacó. “Gracias a todos los que participaron y nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones. Somos una gran familia. ¡Cocineros argentinos hasta siempre!”, arengó el chef entre abrazos y lágrimas.

La decisión de los responsables del canal estatal obedece a recortes presupuestarios que ordenó el gobierno de Javier Milei. Tres ciclos diarios en vivo quedarán sin aire y las ediciones de los noticieros matutino y de medianoche. Sin embargo, es probable que con la emisión de hoy Cocineros argentinos solamente cierre una etapa, pero no sea su final definitivo. Al parecer, la productora ya recibió varias propuestas de canales de aire y cable que los quieren dentro de su programación.