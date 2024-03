Más críticas a la nominación de Lijo: advierten por un “quiebre de confianza” en el sistema judicial

Escuchar

A la luz de los reparos que IDEA, Amcham y una red de entidades ligadas a la Justicia manifestaron respecto de la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, Profesores Republicanos consideró asimismo que el posible desembarco del juez federal argentino en el máximo tribunal implicaría un “quiebre” en la confianza puesta sobre el sistema judicial. En un breve comunicado, insistieron en que Lijo no tiene condiciones de “idoneidad” e “integridad” para integrar la Corte.

“El concierto de las asociaciones profesionales, incluida la nuestra Profesores Republicanos, y entidades jurídicas que definen por sobre todas las cosas los valores de ética e integridad de la función pública, se han pronunciado en contra de la designación del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, destacan en principio desde el grupo compuesto por “docentes de diferentes grados y especialidades que buscan defender los principios republicanos”.

El comunicado de Profesores Republicanos en contra de la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia

Remarcan luego que la Corte Suprema debe estar formada por “personas íntegras, honestas y que con su conocimiento custodien las garantías constitucionales y los derechos de todos los ciudadanos”. Y, en ese sentido, aseguran que Lijo no cumple con aquellas condiciones. “Por ello, Profesores Republicanos insta a los ciudadanos a realizar las impugnaciones pertinentes en el proceso que se inicia en el ámbito del Poder Ejecutivo”, resuelve.

Para terminar, insta al Congreso a obrar en contra: “PR exhorta a todos los senadores a actuar de acuerdo con el mandato de una ciudadanía que aspira a un cambio profundo y verdadero que no desnaturalice la palabra ni el rumbo, solicitando su presencia en el recinto y el rechazo a viva voz de un candidato que no porta las condiciones indispensables de idoneidad e integridad para acceder a la máxima instancia del Poder Judicial de la Nación: La Corte Suprema de Justicia”.

El documento lleva la firma del presidente de Profesores Republicanos, Guillermo J. H. Mizraji, y de su secretario, Alfredo M. Vitolo.

Críticas previas a la nominación de Ariel Lijo

Desde la semana pasada, cuando se conocieron las propuestas del Gobierno para ingresar a la Corte, se multiplicaron las críticas, principalmente contra Lijo. La Coalición Cívica anticipó que impugnará la candidatura del juez federal, al que cuestionó también el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La ausencia de mujeres en la lista de postulantes también generó reproches de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, entre otras.

Excelente comunicado del Colectivo Mujeres del Derecho!

Así de claro, preciso y elocuente:

Una Corte sin Mujeres es una Corte sin Justicia! 💪💚💜 pic.twitter.com/tfaPx1TTd6 — Marisa Herrera (@herreramarisa12) March 20, 2024

Este lunes, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) y la Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia) se sumaron a los cuestionamientos que recibió la candidatura del magistrado y reclamaron que se postule a juristas mujeres para sumarse al tribunal que hoy integran Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

IDEA emitió un comunicado que tituló “Condiciones necesarias para integrar la Corte Suprema de Justicia”, en el que puntualizó que el máximo tribunal “reviste un rol esencial en el fortalecimiento de la calidad institucional” y que es “condición necesaria e indispensable para generar la confianza que posibilite atraer inversiones para el crecimiento y la consecuente generación de más puestos de trabajo”. Para ese objetivo, el alto tribunal debe estar integrado por “personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio reconocimiento y valoración ante la opinión pública”.

“Adicionalmente, existiendo destacadas juristas que reúnen tales condiciones, deberían tener ellas prioridad para ocupar la vacante generada por el retiro de la Dra. Elena Highton de Nolasco”, sostuvo el instituto empresarial en su comunicado, que concluyó con un pedido al Gobierno y al Poder Legislativo: “Invitamos al Poder Ejecutivo y a los miembros del Congreso de la Nación a apuntalar la confianza en el Poder Judicial, a través de la incorporación de miembros que revistan las características mencionadas, como requisito indispensable para el pleno desarrollo de la República Argentina”.

IDEA se expresa en relación a las condiciones necesarias para integrar la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/bpFZs7hHCd — IDEA (@idea_arg) March 25, 2024

AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que agrupa a las empresas de ese origen radicadas en el país, mostró su “preocupación y expectativas” alrededor de la designación de jueces para la Corte. “Es imperativo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema sean funcionarios íntegros y honestos, comprometidos con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, remarcó el escrito.

La Cámara de Comercio argentino estadounidense también abogó por la designación de mujeres en el tribunal: “Es esencial que se promueva la representación equitativa de hombres y mujeres en la Corte Suprema. La diversidad de género no solo enriquece el debate judicial, sino que también refleja la pluralidad de la sociedad”. “Desde AmCham Argentina solicitamos a las autoridades responsables a llevar a cabo un proceso de selección riguroso”, concluyó.

En tanto, tras señalar en un comunicado que los jueces de la Corte deben ser personas “honorables, de intachable trayectoria moral, y con sobrada solvencia técnica”, la red de entidades judiciales Rejia sostuvo que “es de esperar, a esta altura de la historia, que las vacantes sean completadas con la nominación de mujeres notables” y planteó que, en caso de no darse así, se incurrirá en “un grave retroceso en materia de igualdad de oportunidades”.

REJIA emitió un comunicado oponiéndose a la nominación del juez Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pic.twitter.com/6A2WeveZjy — REJIA - ONGs por la Justicia Independiente (@REJIA_9ongs) March 23, 2024

Rejia puntualizó su crítica sobre la candidatura de Lijo, propuesto desde el oficialismo junto al catedrático Manuel García-Mansilla. “Las designaciones propuestas al Congreso de la Nación por parte de la Oficina de Presidencia mencionan a dos hombres, un magistrado de cuestionada solvencia moral y un abogado cuya trayectoria personal, profesional y científica no dejan lugar a dudas“, se señaló en el texto, titulado “Lijo, una mala elección”.

La propuesta de García-Mansilla, no obstante, se cuestionó en el documento por el momento en que se realizó: “Ha sido propuesto cuando el cargo aún se encuentra a cargo el doctor Maqueda, quien no alcanzó la edad de retiro, por lo que la designación luce absolutamente apresurada″. La entidad judicial afirmó que “la palmaria crisis económica y social” se podrá superar “en la medida en que el Presidente no pierda credibilidad nominando a personas responsables de la decadencia moral”.

LA NACION