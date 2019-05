Massa busca que el peronismo acuerde una PASO con Cristina

Quiere fortalecer Alternativa Federal para competir contra la fórmula de Fernández

19 de mayo de 2019

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, confirmó que es "más candidato a presidente que ayer [por anteayer]" para las PASO del 11 de agosto próximo y que buscará fortalecer la alianza peronista no kirchnerista Alternativa Federal para "construir una gran coalición opositora" con el kirchnerismo, a lo cual se oponen los otros precandidatos, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto.

Massa se imagina como un puente del peronismo federal con el kirchnerismo. Esa fue la principal conclusión después de que la expresidenta Cristina Kirchner anunciara ayer que competirá en las PASO como candidata a vicepresidenta en una fórmula encabezada por su exjefe de Gabinete Alberto Fernández.

Esta postura de Massa promete abrir un conflicto interno en el peronismo no kirchnerista. Para el miércoles próximo se prepara un encuentro en esta capital convocado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con Massa, Urtubey y Pichetto. Lavagna no recibió aún ninguna invitación para asistir.

Según pudo saber la nacion de allegados al exdiputado, Massa no piensa "ir corriendo atrás del kirchnerismo para integrarse y menos como candidato a gobernador bonaerense, pero quiere fortalecer Alternativa Federal para negociar con fuerza con el kirchnerismo y construir una gran coalición opositora contra Mauricio Macri".

Según los laderos del exintendente de Tigre, tras el gesto de Cristina Kirchner de bajarse al segundo lugar en la fórmula todo el peronismo tiene que explorar un acuerdo de unidad y dirimir la fórmula presidencial en una gran PASO. "Fue un gesto de apertura de Cristina hacia la reorganización del peronismo", dijo Massa entre íntimos. La aceptación de ese gesto no está en la agenda de Lavagna, de Urtubey ni de Schiaretti, quienes confirmaron ayer que no pensaban hablar de asuntos internos de otro espacio político y que siguen adelante con la propuesta de fortalecer Alternativa Federal, por fuera del kirchnerismo (ver parte).

Alberto Fernández, que ahora será candidato a presidente de Unidad Ciudadana, había invitado esta semana a Massa a sumarse al kirchnerismo. Pero el propio Massa contestó que no aceptaba el "vamos por todo" y que el peronismo debe ser "republicano". Y así se despegó de Cristina. Ahora, Massa atenuó su mensaje. En sus declaraciones no fue tan explícito, pero envió el mensaje de acercamiento al kirchnerismo. "Soy más candidato a presidente que ayer", dijo el exjefe de Gabinete. "Creo que la etapa que viene en la Argentina necesita de un liderazgo con capacidad de diálogo y con una mirada amplia sobre los problemas de la Argentina", agregó. "Tenemos además la responsabilidad de construir una gran coalición opositora y una nueva mayoría de los argentinos para derrotar a un gobierno que destruyó a la clase media argentina", señaló Massa, quien desde hace tiempo en privado viene sosteniendo que Cristina no sería candidata.

"Creemos que es importantísimo construir no solamente un nuevo gobierno, una nueva mayoría, sino un nuevo peronismo", dijo el exintendente de Tigre. Y agregó que Alternativa Federal "es un instrumento imprescindible para la construcción del nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre". En su intimidad, Massa opina que Cristina Kirchner "empoderó" a Alberto Fernández, al ungirlo candidato a presidente, para negociar con el peronismo no kirchnerista. "Es posible que esta no sea la fórmula final y que Cristina se baje definitivamente para permitir la unificación del peronismo", dicen al lado de Massa. En ese caso, estará dispuesto, y entonado, para competir en unas PASO contra esa nueva fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández.

Espera poder plantear esta estrategia el miércoles en la reunión con Schiaretti, Urtubey, Pichetto y quizás Lavagna, que por ahora se mantienen firmes en no negociar con el kirchnerismo. Pero es optimista acerca de la postura favorable de los gobernadores, que promueven la unificación del peronismo para no dividir votos peronistas en sus distritos. "El objetivo de Massa es fortalecer Alternativa Federal para que pueda sentarse a esa mesa con el kirchnerismo para unificar al PJ en una PASO", dijo una fuente.