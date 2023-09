escuchar

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a apuntar contra Javier Milei por su propuesta de dolarización, y trató de “doble discurso” el planteo de la oposición sobre el blanqueo de capitales: “Ahora piden un blanqueo, pero lo duermen hace un año en el Congreso”. El ministro de Economía puso el énfasis en que el Ejecutivo mandó al órgano legislativo la ley de intercambio de información que se firmó con Estados Unidos y adelantó que será aprobada. Por otra parte, anticipó que en un eventual gobierno suyo eliminaría el impuesto a las Ganancias “para trabajadores”. “O tal vez antes”, aventuró, durante una entrevista en C5N.

El candidato y ministro, en modo campaña, también oficializó este miércoles un plan para bajar las cargas patronales a las Pymes, en sintonía con algunas de las iniciativas de la oposición.

“Uno de los opositores planteaba un blanqueo de los dólares, y hace un año que nos tienen durmiendo en el Congreso después de firmar el blanqueo con Estados Unidos... Cuando lo propusimos nosotros era malo, después de que Estados Unidos nos dio un nivel de información que no le dio a nadie, o quizás no lo querían por los que tienen cuentas en el exterior por la evasión impositiva”, dijo.

El funcionario del gobierno consideró que dadas las recientes declaraciones de la oposición la ley “saldrá como un tubo”. “Así que espero que la semana que viene se convoque a plenario... Es la posibilidad de blanquear y generar empleo joven, tanto que se habla de bajar de los impuestos, entiendo que va a salir como por un tubo, sino entiendo que tienen doble discurso”.

Massa también criticó la dolarización que volvió a ratificar Milei el miércoles: “Según él sobra gente en el mercado de trabajo y a confesión de parte, relevo de pruebas: lo que propone es ajuste y devaluación. Lo disfrazan de cosas coquetas, con términos coquetos, como dolarización. La solución es exportar más de lo que se importa”. Además, insistió con que el libertario busca un plan Bonex. “Cuando yo dije en el Council of the Américas que iban a tomar los depósitos de la gente...”, advirtió, tras refrescar un tuit de Carlos Rodríguez, asesor económico de Milei.

Sergio Massa entrevistado en C5N

Asimismo, insistió en que “ Milei ya empezó a desnudar que lo que vendió hasta las PASO cómo dolarización, es la devaluación del 100% ”. Y agregó que además habría un ajuste. “Preludiado por una ajuste a cuatros o cinco cosas que hay que tener presentes”, dijo antes de intentar justificar su advertencia.

“Lo tienen que saber los papas y los chicos: pasamos de universidades públicas a pagas. La pérdida de la beca y el arancelamiento de la universidad”, señaló en primera instancia. “Tres palos al año la universidad... Eso es el ajuste”.

Habló del aumento que significaría en el transporte: “Significa que el boleto de tren pase a valer $1100 y el de colectivo a $650... Una cosa es hablar con frases lindas y otra es llevado a los números de todos los días de la gente”.

A su vez, arremetió contra el número que dijo el diputado nacional de La Libertad Avanza que estaría el dólar en una eventual dolarización. “Ajuste y dolarización es en definitiva el plan de Milei. Se le cayó la careta. Dijo que estaría a US$730... Es una devaluación del 100%”.

Ganancias, justicia y seguridad

En otro tramo de la entrevista, Massa hizo hincapié en algunas de sus propuestas de cara a un eventual gobierno. Habló de sacar el impuesto a las Ganancias, reforma la Justicia nacional y se expidió sobre su plan para luchar contra la inseguridad.

“Viene un momento no solo de generación de empleo, sino de crecimiento del salario en la distribución. La energía va a generar superávit. El 2024 para la argentina va a ser un gran año salvo que estas ideas, que pretenden agarrar rápido dólares para pagar al os bonistas, triunfen”, dijo en relación a la dolarización y bimonetarización que plantea La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio respectivamente.

Tras ello, anunció que si llega a la Casa Rosada quitará el impuesto a las Ganancias, pero adelantó que habrá novedades antes de las elecciones sobre el tema. “ Si soy presidente no van a pagar Ganancias los trabajadores . No soy como Macri, ya lo vengo bajando”, sostuvo. “Arrancamos con 2.4, la planté desde el Congreso, desde el Ejecutivo y dentro de poco voy a mandar una ley por el tema Ganancias”, indicó. “Por ahí, antes saco Ganancias”, especuló.

Profundizó: “Ahora lo que digo es que hay que comparar cuánto le cobran al laburante, mientras directores de compañías no lo pagan por exenciones del punto de vista tributario”.

Sergio Massa anuncia el Previaje 5 Captura de Video

En ese sentido, planteó que la oposición debería explicar “qué van a recortar en tema de beneficios tributarios”. “Primero me felicitaron cuando hablé del tema... Hernán Lacunza por ejemplo me dijo que era valiente porque mandé lo que nadie se animó pero después no la trataron”.

Por otro lado, se refirió a los casos de inseguridad de las últimas semanas. “El primer objetivo tiene que estar puesto en la lucha de la criminalidad organizada, después en la prevención”, consignó y enfatizó que implementaría en todo el país el mismo modelo que utilizó cuando fue intendente de Tigre.

“El mismo modelo y diseño que me permitió bajar el 92% del delito en Tigre va a ser el modelo que le vamos a ofrecer a cada rincón de la Argentina, financiado desde el Gobierno nacional”.

También puso el foco en la Justicia y la rápida salida de delincuentes, y apuntó contra los jueces y fiscales. “Hay un tema de la Justicia, porque si los policías detienen, pero la Justicia libera, el esfuerzo cae en saco roto. Tenemos que empezar a ponerle la cara los jueces de garantía y fiscales que obligan al ciudadano a convivir con el violador en el barrio”.

“Cuando tenés a los jueces y fiscales escondidos en los tribunales, que no ponen la cara, lo que pasa es que la gente convive con la sensación de inseguridad”.

LA NACION