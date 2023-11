escuchar

Destapada una maniobra de inteligencia ilegal que involucra a actores del kirchnerismo a través de la cual se obtenía información sobre políticos, funcionarios judiciales, empresarios y periodistas, el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, opinó sobre el tema y hasta dijo que él denunció maniobras de ese tipo en su contra dos veces: en 2015 y en 2017. No obstante intentó restarle importancia y fue irónico. “Si alguno hace seis años se dedica a espiarme lo debo haber aburrido mucho”, indicó.

La trama que salió a la luz luego de la detención del expolicía Ariel Zanchetta forma parte de una investigación donde ahora hay evidencia que señala que este hombre tendría vínculos con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que ofició en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Cristina Kirchner, y con el vocero camporista Fabián “Conu” Rodríguez.

“Lo había denunciado ya. Es más, lo denuncié en 2015 y de vuelta en 2017. Pero por ahí para los que tenemos pertenencia a una fuerza política nunca toma trascendencia cuando hacemos estas denuncias”, sostuvo en Cadena 3 Massa, que acotó: “Le cuento que me lo hicieron a mí, a mi esposa, a mis hijos. Seguí adelante. Es más, seguí adelante con cada uno de los juicios”.

Entonces, fue en ese momento que el candidato que es socio político de la vicepresidenta especuló: “Si alguno hace seis años se dedica a espiarme lo debo haber aburrido mucho porque soy fanático de la política, del fútbol y de los asados con mis amigos”.

Otro de los temas que complica la relación del candidato de Unión por la Patria con la terminal kirchnerista de la coalición en este último tramo de la campaña, de cara a la definición de las elecciones donde competirá con el libertario Javier Milei, es el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que se desarrolla en la Cámara de Diputados.

Alivianado en parte por la prórroga del período de sesiones ordinarias, que hace que el dictamen de la comisión que se encarga de ese tema pueda posponerse hasta después de la segunda vuelta, Massa reiteró la postura que dio el domingo en LN+, cuando dijo desconocer los detalles del proceso.

“Dije que estábamos en un proceso electoral y no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte porque de alguna manera se podía ensuciar con el proceso electoral si había alguna acusación cierta o falsa. No conozco las acusaciones [contra la Corte], no leí la acusación de Juan Manuel López, tampoco la de [Paula] Oliveto, ni las distintas posiciones que fueron planteando los diputados de las distintas fuerzas”, sostuvo. Nombró a los opositores pero este proceso está acelerado sobre todo por el presidente Alberto Fernández y sectores del kirchnerismo. Asimismo, tiene dos diputados que le responden -Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán-, que integran la comisión.

“Hace un año que estoy fuera de la Cámara. No puedo aseverar que esté bien o que esté mal, porque si hay hechos de corrupción y están probados, está claro que se deben ventilar y que los que los acusados deben tener derecho a defenderse. Pero si hay una cuestión política me parece inoportuno, porque además la definición de qué modelo de Justicia vamos a tener a partir del 1 de diciembre será parte de un diálogo mío con la oposición para que tengamos diez años de una política judicial, y no idas y vueltas”, sintetizó sobre cómo se manejará en caso de ganar las elecciones.

LA NACION

Temas Sergio Massa