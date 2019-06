Graciela Camaño, Sergio Massa y Diego Bossio, antes de partir hacia el sur Crédito: Twitter

Sergio Massa viajó a Chubut para acompañar al gobernador Mariano Arcioni en el recuento de votos de esta noche, ante la posibilidad de un triunfo del escribano oriundo de Comodoro Rivadavia que llegó al poder a comienzos de 2018, tras la muerte de Mario Das Neves .

Arcioni no solo es el único mandatario provincial que respaldó públicamente la candidatura presidencial de Massa. El otro simbolismo en torno a su figura es que hoy enfrentaba por la gobernación al intendente kirchnerista de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares. Huérfano de otros triunfos provinciales, Massa necesita rodearse del aroma de esa victoria.

La movida no está exenta de riesgo: Arcioni fue el candidato más votado en las PASO de abril, con el 31% de los votos y es favorito en los pronósticos. Pero Linares, que rondó los 16 puntos, se impuso en las primarias de las distintas variantes del peronismo que alcanzaron, en total, los 33 puntos.

El tigrense voló al sur junto a su jefe de campaña, Diego Bossio , y la titular del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño , quien se convirtió en la voz más clara en contra de la alianza que Massa impulsa con el PJ kirchnerista. Camaño defiende a rajatabla la opción de la tercera vía. El viaje sirvió para enfriar las versiones de una ruptura entre ambos.

"A veces las mamás no saben qué hacen los hijos", declaró hoy Camaño, en alusión a Massa y esa alianza con el kirchnerismo, durante una entrevista con Net TV. El viaje a Chubut quizás sirvió para atenuar esas angustias maternales.

Lo cierto es que Massa no solo busca mostrarse con Arcioni. También espera empezar a recibir algunos guiños del kirchnerismo en torno al documento que publicó ayer, en el que planteó la necesidad de conformar una coalición opositora para vencer a Cambiemos y en el que también enumeró una serie de ejes programáticos de gobierno.

La bendición en público de ese documento podría escenificar un primer acto del acuerdo que el tigrense pretende suscribir con el kirchnerismo antes del cierre de alianzas, previsto para pasado mañana. Algunos operadores del Frente Renovador se ilusionan con lograr mañana algún avance. La mayoría espera resignada que, otra vez, el desenlace se resuelva al filo del plazo legal, como es costumbre para el tigrense.

Hoy, quien le envió un mensaje en público a Massa fue su aliada de 2017, Margarita Stolbizer. La líder del GEN dijo a Radio La Once Diez que tiene una "buena relación" con el tigrense y reconoció sus "condiciones" como político, pero advirtió que "cualquier acercamiento al kirchnerismo" lo ubica en las "antípodas" de su pensamiento.

"Creo que esto es malo para su carrera política, es un hombre joven con muchas capacidades, pero esta jugada no le hace ningún bien. Me cuesta entender por qué se acercó al kirchnerismo. No fue Roberto Lavagna el que implosionó Alternativa Federal, fue Massa", agregó, para diferenciarse del senador Miguel Pichetto, que la semana pasada había culpado al economista por la ruptura de la tercera vía.ß