El mensaje del economista de confianza de Alberto Fernández ante el temblor en los mercados

12 de agosto de 2019 • 11:32

El economista de confianza de Alberto Fernández, Matías Kulfas, ratificó hoy que el candidato a presidente del Frente de Todos tiene "absoluta voluntad de pago" de la deuda externa y que no estaría de acuerdo con reinstalar el cepo cambiario ante el temblor en los mercados por el arrasador triunfo del kirchnerismo en las elecciones primarias de ayer.

"Creemos firmemente en la voluntad de pago y en respetar los compromisos de la deuda externa", dijo Kulfas en diálogo con Radio Con Vos.

"Hemos conversado con enviados del FMI cuando estuvieron hace unas semanas y le hemos ratificado la voluntad de diálogo, pero desde una posición en la que procuramos modificar el acuerdo porque pensamos que por este camino no se están logrando los objetivos (volver a crecer o reducir la inflación)", explicó.

E insistió: "Nuestro mensaje es este y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y em reuniones con inversores: tenemos esta voluntad absoluta de pago".

Kulfas aseguró que ven con "preocupación" la situación en los mercados. "Queremos dejar bien en claro que la situación es el resultado de la política económica que viene aplicando el gobierno de Macri", señaló.

Si bien dijo que no comparten el enfoque del Gobierno en materia cambiaria, remarcó que Alberto Fernández no está de acuerdo con el cepo, que utilizó el kirchnerismo para contener el dólar. "No tenemos ninguna intención [de poner el cepo]. Lo ha dicho Alberto Fernández y lo hemos conversado con el propio FMI", indicó.

Kulfas dijo que consideran necesario modificar la política económica y la estrategia financiera para "volver a crecer". "La manera que el país va a recuperar un camino es volviendo a poner la economía en marcha, creando empleo y generando crecimiento de exportaciones. Esto va a ser positivo para todos, también para los acreedores que van a poder cobrar sus deudas", subrayó.