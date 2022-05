Mauricio Macri acercó una nuevo consultor a la mesa chica de Pro y generó resquemores

Mauricio Macri tomó la palabra y sorprendió a sus interlocutores. Era lunes al mediodía y los jefes de Pro se habían reunido en el restaurante El Dorado, en Puerto Madero, para debatir sobre el armado opositor con miras a las presidenciales de 2023. Atento a los movimientos de la UCR y pendiente del impacto de la irrupción de Javier Milei en el tablero político, el expresidente les propuso a sus herederos en Pro “ordenar” la multiplicidad de voces de la fuerza para no desperfilarse y perder terreno frente a los libertarios. Les recordó que ya sin Jaime Durán Barba y Marcos Peña al frente de la estrategia comunicacional de Pro, el espacio se topará el año próximo con el desafío de coordinar un mensaje durante la campaña. Por eso, Macri les sugirió a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, entre otros, mantener una charla con el consultor político Guillermo Raffo .

Radicado en la ciudad de San Pablo, Raffo presta servicios de consultoría a dirigentes de Brasil y de la Argentina. Entre los clientes divulgados por Raffo en su portfolio público figuran la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exgobernador de Córdoba José Manuel De la Sota y los expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Lula Da Silva, entre otros. Es muy crítico del estilo y de las políticas de Jair Bolsonaro.

Una de sus primeras participaciones en campañas políticas en la Argentina fue la de Eduardo Duhalde, en 1999. En 2014 trabajó en la estrategia del entonces candidato Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuando este se disputaba la presidencia con Dilma Rouseff. En 2019 diseñó la campaña de Julio Garro para retener la intendencia de La Plata. Sin embargo, cerca suyo dijeron que con muchos de ellos mantiene conversaciones informales, sin brindar un servicio puntual.

Según indicaron fuentes de Pro, la intención de Macri y del exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, quien acercó el nombre de Raffo y se encarga de coordinar la comunicación del exmandatario, es que los principales referentes del partido escuchen un análisis del “gurú” sobre cómo deberían posicionarse ante la opinión pública. Es más, el fundador de Pro contó que ya había mantenido una conversación con Raffo vía Zoom hace unos días. En el entorno de Macri se mostraron herméticos sobre la decisión de salir a buscar un eventual reemplazante de Durán Barba y Peña en el mercado de la consultoría. Hay malestar por la filtración del nombre.

Guillermo Raffo losraffo.com

La sorpresiva propuesta de Macri despertó resquemores en las filas de Pro y tomó desprevenidos a varios dirigentes. Tanto Larreta como Bullrich tienen equipos propios de comunicación. “La idea es que Raffo nos dé una visión externa y panorámica del funcionamiento del espacio, no que ordene el discurso”, aclara uno de los leales del fundador de Pro.

Inquieto por el alto nivel de internismo y el crecimiento de Milei en las encuestas, Macri busca influir en el armado de la estrategia de la oposición para volver al poder en 2023. Tras pedirles “fair play” a Larreta y Bullrich, quienes no ocultan su inquietud por la indefinición de Macri sobre si jugará o no en los próximos comicios, el expresidente pretende fortalecer a Pro y evitar que pierda la “frescura” frente al avance libertario. “No podemos entregarle ‘la novedad’ o el perfil disruptivo a Milei”, señalan cerca del expresidente. Por eso, Macri insiste en que Pro debe ser el garante del “cambio”.

Aunque cerca suyo dijeron que prefiere mantener bajo su perfil, Raffo es un asiduo usuario de Twitter, donde publica casi diariamente comentarios relacionados con la coyuntura política del país, en su mayoría críticos del kirchnerismo . Algunos de sus dichos se refieren al concepto ultra explotado por Milei: “la casta”. Una de las opiniones vertidas por Raffo sugiere: “La casta es igual a políticos, más intelectuales, Justicia y saberes establecidos”. De todas formas, hace reflexiones críticas del diputado libertario. “El anti-sistema es una gran narrativa de campaña. Cuando hay mucha frustración social es casi imbatible. Pero ese mismo anti-sistema en el gobierno es la mayor frustración de todas”.

En este contexto, Macri activó un plan para ordenar a su tropa: quiere que el Pro trabaje en una estrategia comunicacional conjunta, pero que dentro de ese sistema, Larreta, Bullrich o Vidal pueda exhibir sus matices y aplicar sus propias fórmulas para posicionarse.

Desde hace meses, Macri machaca ante los suyos que Juntos por el Cambio debe definir el “para qué” pretende volver a gobernar el país y confeccionar un nuevo relato.

Con intenciones de dejar atrás la etapa en la que Durán Barba era el “gurú” de su gestión, Macri acercó a Raffo a la mesa chica de Pro. ¿Habrá sido la sesión virtual con este consultor el definitivo destierro del consultor ecuatoriano? Por ahora, en las filas de Pro hay más preguntas que certezas sobre el rol que podría tener Raffo.

Curioso: en 2017, al defender la apuesta comunicacional de Cambiemos, Raffo describía con sarcasmo a Durán Barba “como un hombre que se tiñe el pelo, habla como El Chavo y dice cosas tan obvias que ni vale la pena tomarlas en serio”.