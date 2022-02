Mauricio Macri condenó a Rusia por los ataques a Ucrania y habló de “consecuencias imprevisibles”

El expresidente Mauricio Macri rechazó esta mañana la invasión de Rusia a Ucrania. “Quiero condenar la acción de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, la paz y la libertad de Ucrania y del mundo. Envío mi solidaridad al pueblo de Ucrania y a la comunidad de ucranianos en Argentina”, escribió en Twitter.

En una segunda publicación, el líder opositor calificó los ataques rusos como una “flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente” y advirtió: “El mundo ingresa en una etapa sombría de consecuencias imprevisibles”.

Antes que Macri se expresaron en las redes sociales numerosos referentes de Juntos por el Cambio, quienes también condenaron lo ocurrido e instaron al Gobierno a hacer lo propio, algo que finalmente ocurrió durante la conferencia de prensa semanal de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

“¡Lamentablemente lo advertí! El objetivo de Putin es la expansión mediante la conquista y la guerra para imponer un régimen. Argentina no puede, no debe avalar este avasallamiento a la soberanía de Ucrania. No queremos una Argentina del lado de los invasores”, sostuvo la titular de Pro, Patricia Bullrich.

En tanto, el diputado nacional Hernán Lombardi puso el acento en la “inoportunidad de la visita” del Presidente a su par ruso, Vladimir Putin, semanas atrás. “Las erráticas declaraciones en Moscú de Fernández delataron una vez más el desastre de nuestra política exterior. Argentina debe condenar ya la invasión a Ucrania sin posiciones ambiguas”, exigió.

En la misma línea que Lombardi se expresó el legislador Luis Petri, que en alusión a los dichos de Fernández en Moscú manifestó: “La Argentina nunca puede ser puerta de entrada a América Latina de quienes declaran guerras y ponen en riesgo la vida de millones de inocentes. El Gobierno debe condenar los ataques a Ucrania”.

Advertimos de la absoluta inoportunidad de la visita.

Las erráticas declaraciones en Moscú de @alferdez delataron una vez más el desastre de nuestra política exterior.

Por su parte, el exministro de Cultura, Pablo Avelluto, escribió: “Hoy somos todos ucranianos. Ante la barbarie de la guerra no podemos ser neutrales”.

Más tarde, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, posteó: “La invasión a un país soberano no puede ser tolerada. No puede haber eufemismos ni dudas. Mi más enérgico repudio y condena a los ataques de Rusia a Ucrania y a la política exterior de este gobierno que otra vez nos deja del lado incorrecto de la historia”.

Después, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó: “Mi más enorme repudio a la acción bélica de Rusia sobre el pueblo ucraniano. Todos debemos recordar hoy la más macabra invasión de Stalin: el Holodomor, la muerte por hambre de los agricultores ucranianos, lo que se convirtió en uno de los mayores genocidios de la historia”.

Asimismo, el senador Alfredo Cornejo tuiteó: “El ataque de Rusia contra Ucrania es un hecho gravísimo que viola todas las convenciones internacionales frente a los conflictos entre naciones. La actitud y decisión de Vladimir Putin es repudiable y debe ser llamado a la reflexión para poner fin a estos ataques”.

En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, publicó: “La invasión militar de Rusia a Ucrania es un hecho grave y preocupante para la comunidad internacional. Ninguna nación puede injerir en la soberanía o en la autonomía de otra nación, ni utilizar la fuerza. La Argentina debe mantenerse firme siempre del lado de la paz”.

Por último, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó en el marco de una seguidilla de tuits la necesidad de “ser firmes” en condenar la violación de los principios básicos del Derecho Internacional contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y “no ceder ante aquellos que los vulneren”.

El Gobierno rechazó la invasión a Ucrania

Esta mañana, durante su conferencia de prensa semanal, la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, explicitó la postura del Gobierno frente a los ataques de Rusia a Ucrania.

“La Argentina reitera el firme rechazo al uso de la fuerza armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”, dijo la funcionaria para luego dar lectura a un comunicado emitido por Cancillería. El texto remarca que [La Argentina] reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos”.

En diálogo con LA NACION, fuentes del organismo que lidera Santiago Cafiero confirmaron que son más de 100 los argentinos que se encuentran en Ucrania, los cuales están en “contacto permanente” con la embajada argentina en Kiev. En Twitter, les recomendaron a estas personas “abandonar el territorio” por las razones que son “de público conocimiento”.