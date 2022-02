“Soy de Lanús”: la insólita respuesta de un argentino en Ucrania cuando le preguntaron por los misiles

El insólito testimonio de un argentino que vive en Ucrania sorprendió a los conductores del noticiero de Elnueve y no tardó en viralizarse. Alejandro Herlan es profesor de tango y vive con su esposa ucraniana en una ciudad cercana a Járkov, al noreste del país. Cuando los conductores le consultaron si sentía miedo por el ataque de Rusia, el entrevistado comparó la situación con la localidad bonaerense de Lanús.

El conductor de Telenueve, Esteban Mirol, le preguntó a Herlan si él y su esposa salen a la calle ahora como lo hacían habitualmente o si sienten temor. “¿No tienen miedo que caiga un misil?”, indicó el periodista. Al escucharlo, el profesor de tango respondió con una sonrisa: “Mirá, yo soy de Lanús. Volvía todas las noches a mi casa así que tanto miedo no le tengo al misil”.

El insólito testimonio de un argentino en Ucrania

“¡Tremendo!”, exclamó Mirol, sorprendido por la explicación del argentino. “Lo que acabás decir es tremendo, Alejandro. ¿Vos decís que estás preparado para todo?”, repreguntó el conductor. “Sí, si sos de Lanús, sí”, aseguró Herlan y recordó cómo eran sus días en el sur del Gran Buenos Aires. “Yo volvía a la noche, 3 de la mañana a mi casa y tenía que caminar cuatro cuadras. Eso sí da miedo, todos los días”, rememoró. Sus dichos no pasaron desapercibidos y rápidamente el fragmento de la entrevista se viralizó en Twitter.

Sobre la situación que se vive en Ucrania en estos momentos, Herlan explicó que hay preocupación. “La cosa está complicada, nosotros estamos cerca de Járkov. No sé si saben pero dicen que Rusia ya tomó Járkov y que la próxima ciudad es la nuestra así que estamos medio preocupados”, señaló el profesor de tango.

El argentino que comparó la situación en Ucrania con las noches de Lanús (Foto: Captura de video)

Respecto al ataque de Rusia, el argentino dijo que los ucranianos nunca creyeron que finalmente Vladimir Putin iba a cumplir con sus amenazas. “Hasta para mí fue una sorpresa. No se lo esperaba nadie, la gente de acá seguía trabajando como si nada”, detalló. También contó que en Ucrania “no te podés proclamar en contra de la guerra, está prohibido”.

Sobre el inminente bombardeo que puede sufrir la zona en donde vive, sostuvo que ruega para que no ataquen a civiles ni a edificios, y que solo lo hagan contra bases militares. Además, aseguró que no tienen forma de escapar a ningún lado porque no hay combustible.

“No podemos salir porque no hay nafta. No se pueden comprar dólares ni euros. Y los hospitales ahora solo van a atender a los soldados”, dijo. También recordó que los ciudadanos ucranianos de 18 años pueden pedir un arma para ir al frente de batalla. “Yo le voy a decir a mi esposa que se quede acá”, remarcó el argentino.

El presidente ruso Vladimir Putin anunció este jueves una “operación militar” en Ucrania y prometió represalias contra quienes interfieran. Minutos más tarde, se oyeron las primeras explosiones en las dos principales ciudades ucranianas. Kiev, la capital del país, y la segunda ciudad más importante, Járkov, temblaron esta madrugada y sufrieron cortes en la energía eléctrica.

Más tarde, en declaraciones consignadas por la agencia Reuters, el mandatario justificó la invasión a Ucrania y afirmó que no tuvo otra opción: “Los riesgos en el aspecto de seguridad eran tan grandes que era imposible reaccionar de otra manera”.