Mauricio Macri desplazó a Damián Arabia de la vicepresidencia de Pro por su cercanía a LLA

El diputado de Pro Damián Arabia fue desplazado de la vicepresidencia del partido amarillo a través de una resolución firmada por Mauricio Macri, el presidente de Pro. El legislador que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quien en el último tiempo se acercó a La Libertad Avanza (LLA), ya había anticipado el viernes que desde el espacio que comanda el exmandatario le habían pedido su dimisión al cargo porque “consideraban que había elegido otro camino”.

Según pudo saber LA NACION, Arabia recibió la noticia de su apartamiento a través de las redes sociales en la que comenzó a circular la resolución del partido firmada por Macri.

Allí, se oficializa el desplazamiento de Arabia y de Pablo Walter, exsenador de Tucumán y referente bonaerense de Bullrich, por “inasistencias a las reuniones del Concejo”. La medida suscitó la reacción inmediata del diputado de Pro, quien había adelantado que el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, le había solicitado su dimisión al cargo, dada su cercanía al gobierno libertario.

Lo que importa son las ideas. Manos a la obra. pic.twitter.com/Ea0DojH8Vm — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) August 30, 2025

“Los partidos a veces son capturados por elites que les vacían de sentido e ideas, y los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir. Eso le pasó a Mauricio Macri, quien firmó mi expulsión solo por pensar distinto. Pero sé que no es personal, no es contra mí, es una traición a las ideas y los valores democráticos e institucionales. Los que se llenan la boca hablando de institucionalidad muchas veces son los que menos las respetan“, apuntó Arabia contra el exmandatario, a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Desde el entorno del diputado adjudicaron la maniobra de Pro al vínculo cercano que mantiene Arabia tanto con Bullrich como con el presidente Javier Milei. Aun así, mostraron cierto desconcierto en relación al momento elegido para oficializar su salida, dado que el legislador ya había explicitado su acercamiento a LLA prácticamente desde el comienzo de la gestión libertaria.

REFORMA DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS



Ayer recibí un llamado del Secretario General del PRO, pidiéndome que renuncie a la vicepresidencia del partido. El argumento fue que “consideraban” que yo ya no participaba y había elegido otro camino.



Le señalé que nunca fui invitado a… — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) August 29, 2025

Mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Arabia cuestionó la decisión de Macri y la forma en la que se lo comunicó Pérez Carletti: "Me insultó y me cortó. Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria; pero, más allá de la anécdota, ilustra con nitidez un problema mayor que vengo planteando: la crisis profunda de los partidos políticos“.

Arabia consideró que la crisis de los partidos políticos se debe a que “no hay una verdadera democracia interna", no poseen una “gobernanza” y que, al fin y al cabo “se han convertido en estructuras vetustas, dominadas por elites o hasta por dueños”.

Por eso mismo, pidió y subrayó la necesidad de realizar una reforma del sistema de partidos a nivel nacional: “Voy a trabajar en un proyecto integral de reforma de la Ley de Partidos Políticos, abierto a la comunidad académica y a la sociedad en general, y quiero invitar a todos los que quieran aportar su granito de arena a sumarse a este trabajo”.